Cort, el 'patriota' de la bandera más grande: "La regalo a quien quiera lucirla"

"Estaba sacando al perro, dando un paseíto y resulta que en un día tan especial para nuestro país mira lo que nos encontramos". Es el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, y Sergio Ramos, defensor del Real Madrid, luce "orgulloso" una estampa en su cuenta de Instagram: de fondo, la bandera más grande de España, de 731 metros cuadrados. Es posible que el futbolista no lo sepa, pero detrás de esta iniciativa se esconde el empresario César Cort, a quien muchos consideran -"no me gusta mucho esa etiqueta"- el dueño de Valdebebas: "La bandera representa que España es un proyecto común que nos une a todos los españoles, tan grande que cabemos todos de forma cómoda".

-Muchos le han calificado de patriota o de otras muchas formas por esta iniciativa.

-No soy muy de banderas ni de significaciones políticas, pero el momento es crítico. No me manifestaba desde Miguel Ángel Blanco [asesinado el 13 de julio de 1997] y el pasado sábado [en referencia al 7 de octubre] volví a manifestarme ante los problemas de Cataluña.

¿Cómo surgió la iniciativa de la bandera? César Cort encargó unas banderas españolas por Amazon para ir a la concentración ya citada. En esas, se le ocurrió colocar otra enseña de grandes dimensiones en la fachada de un edificio que su promotora -Valenor- está terminando de construir en Valdebebas (Madrid). "¿Qué te parece? Es bonito, ¿no? ¿Y podemos hacerlo?", le preguntó a su director técnico.

La respuesta fue afirmativa y gestionaron la iniciativa a través de la firma Rótulos Norte. En menos de 24 horas, colocaron una gran bandera -no la grande que centra este artículo- en la fachada del edificio, en el número 7 de la calle José Antonio Corrales.

🇪🇸#FiestaNacional Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 8:20 PDT

Así advirtieron que en la casa colindante, perteneciente a la misma promoción, quedaba un gran espacio en blanco. De nuevo, la misma idea: magnificar la bandera, extender una enseña de 731 metros cuadrados que ocupase toda la fachada. Rótulos Norte asumió de nuevo el reto, 15.000 euros de presupuesto mediante. El resultado: un emblema que bate todos los récords, equivalente al tamaño de dos campos de fútbol, dejando pequeña a la que luce en la plaza de Colón (294 metros cuadrados).

César Cort habla sentado en un banco, en el parque que queda justo debajo de la bandera. Durante la entrevista, es constante la afluencia de curiosos que se aproximan a observarla y a hacerle fotos.

-¿Hasta cuándo estará aquí esta bandera?

-Es una obra efímera. La colgamos el pasado miércoles [11 de octubre] y la tenemos que retirar el martes [17 de octubre] por exigencias de la obra.

-¿Y qué hará con ella?

-No tengo ni idea. Se la regalo a quien quiera lucirla con este mismo espíritu. Yo mismo se la llevaría personalmente. También ha habido gente de pueblos de Cataluña que me la ha pedido, e incluso quienes me han pedido un pedacito.

La vivienda en la que cuelga "la bandera más grande de España"; arriba, César Cort. EP

El propietario del 10% de Valdebebas

Esta semana, el nombre de César Cort ha ocupado titulares y referencias a la colosal bandera. "Más de lo que me gustaría", añade el promotor. En foros y redes sociales se le ha vinculado con algunos problemas con la Justicia: en agosto de este año se supo que los "propietarios de Valdebebas" se habían beneficiado de un error judicial que les libraba de pagar una deuda de 111 millones a Hacienda relativa al ejercicio de 2009, al quedar ésta prescrita.

"No hay que confundir", aclara el presidente de Valenor. Y añade: "Ese caso se refiere a los Cort Lagos, que son mis primos. Ellos serán los que digan algo, si es que quieren decirlo. Nuestra empresa es mucho más pequeña: sólo somos 14 en la oficina".

Porque la propiedad de Valdebebas tiene mucho que ver con el abuelo de César Cort, con el mismo nombre. Nuestro entrevistado explica la trayectoria que le ha llevado a poseer el 10% de los suelos de estos terrenos.

César Cort Botí.

"Mi abuelo, César Cort Botí (1893-1978), era ingeniero y arquitecto. Muy pronto comenzó a dedicarse al urbanismo. Hablaba catalán, castellano, inglés, francés, alemán... Un fenómeno. Pero era antifranquista. Quería ser alcalde de Madrid para hacer urbanismo, pero no pudo por haber tenido algún encontronazo con Franco. Siendo ya catedrático y tras la Guerra Civil, que la pasó en la embajada de Noruega, se reunió con Franco para ver cómo se abordaría la reconstrucción tras el conflicto. Debió de frustrarse, porque al salir se encontró con otro militar y le dijo: 'Lo que tiene usted ahí dentro es una mula'.

Entonces compró un montón de suelo, todo al lado del aeropuerto, porque él quería hacer su ciudad. Es lo que hoy se ha transformado, en gran medida, en Valdebebas".

La herencia familiar le ha permitido a César Cort ser el dueño de ese 10%.

Más de medio millón por vivienda

El edificio en el que se ha colgado la bandera española está en la última fase de su construcción. La promoción ha sufrido varios contratiempos que han obligado a posponer el proyecto hasta en dos ocasiones, principalmente por alegaciones ante la Justicia por las licencias de construcción. Hoy, con todas las incógnitas resueltas y luz verde a la construcción, las obras están a punto de concluir: "Espero entregar las llaves a sus dueños en diciembre o en enero".

César Cort es el propietario del 10% de Valdebebas. G. Araluce

En total, son 201 viviendas, "con un precio medio superior a los 500.000 euros", explica Cort.

-Y a los futuros propietarios, ¿qué les parece que sus futuras casas sean el escenario en el que se cuelga esta bandera?

-Muchos me han escrito mensajes de apoyo y agradecimiento. También me han llamado de muchos medios, muchos amigos... y admito que es cansado. Casi tengo ganas de que llegue el martes para retirarla.

Porque la bandera española de 731 metros cuadrados es, para Cort, una "ilusión" extenuante: "Si ha despertado esta ilusión entre la gente es por el sentir de los españoles, que están cansados de la situación que se vive en Cataluña. Todos los políticos tienen que recoger el guante para solucionar el problema".

Son las cinco de la tarde de este viernes. Hace calor en Valdebebas y, como Sergio Ramos, hay muchos que se aproximan a comprobar con sus propios ojos las dimensiones monumentales de la bandera. César Cort, a todo momento con su teléfono sonando, advierte de que "Cataluña es muy importante para España": "Me preocupa mucho la cantidad de cambios de domicilios sociales y fiscales de Cataluña a otros lugares, que es el primer paso; pero más importante, que no se dice mucho, es que se han paralizado un montón de millones, de miles de millones de inversiones. La gente no quiere invertir en Cataluña. Y en España se lo están pensando".

El empresario se despide bajo la misma bandera, pensando en qué hará con ella a partir del martes. Se coloca su casco y monta a bordo de su moto. Antes de su partida, lanza una advertencia: "En las crisis se entra muy rápido y se sale con mucho sufrimiento.; no nos metamos de nuevo en una crisis de una manera tan arbitraria".