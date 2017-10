Dos perros de la Policía, expulsados de un acto en Cataluña por ser ex agentes

Los escraches, desahucios de hoteles y campañas de acoso que la Policía Nacional y Guardia Civil están sufriendo en Cataluña ya no sólo están dirigidos a los agentes. En la tarde de este martes, dos perros ex agentes de la Policía fueron vetados de un acto en el que sus familias adoptantes iban a explicar las labores que los animales realizaban en el cuerpo cuando estaban operativos. Así lo ha denunciado la asociación Héroes de 4 Patatas, que se encargada de la adopción de estos perros ex policías.

A través de un comunicado en su página de Facebook, la asociación ha informado de que en la tarde de ayer sucedió "algo muy triste" a un par de familias que tienen adoptados dos perros ex agentes de la Policía Nacional. Antes de acudir al acto en el que iban a dar a conocer al público las tareas que los canes realizan en las Fuerzas de Seguridad, la organización del evento les comunicó el veto. ¿La razón? Habían pertenecido a la Policía.

"Ni la familia ni nosotros comprendemos nada de lo que está pasando. Lo compartimos para que le deis vuestro apoyo", reza el comunicado de la asociación, que no ha facilitado más datos a este diario para preservar la intimidad de la familia adoptante.

En el post de Facebook, la asociación también ha publicado el mensaje que la familia adoptante le hizo llegar tras el suceso:

"Yo no entiendo que está pasando en Cataluña, pero sé, qué mi mami y mi papi siempre están a mi lado pase lo que pase, aunque que reconozco que soy un poco granujilla y un poco travieso, Lo que no entiendo por qué algunos no les gusta mi presencia, puede ser porque soy un ex policía jubilado? ¿Porque soy gallego y catalán? O por el uniforme que llevaba mi compañero que me enseñó todo lo que sé? Hace dos años que vivo en Cataluña con mi mami y mi papi disfrutando de mi jubilación... Soy joven y me encanta jugar con mi pelota, me voy a todos los sitios con ellos, yo entiendo lo que está bien y lo que está mal, sé cuando están alegres o tristes, yo no entiendo lo que está pasando, lo único que sé, que tenía que ir a un lugar y ahora no quieren que vaya, no se si es por mi ex trabajo, o por el uniforme de quien me educó. Yo no entiendo lo qué esta pasando en Cataluña, solo soy un perro".