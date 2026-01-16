Santiago Secreto: un tablón de anuncios "de toda la vida" para buscar trabajo entre los vecinos

Un tablón de anuncios "de toda la vida" para buscar trabajo entre los vecinos de Santiago escolaunitaria

Hoy en día la búsqueda de trabajo puede ser tan sencilla como abrir el móvil y entrar en las múltiples plataformas, como Linkedin, Infojobs o JobToday, que conectan a miles de personas con ese empleo que buscan o para establecer contactos en el mundo laboral. Lejos de los algoritmos de estas aplicaciones, y algún que otro dolor de cabeza, en el barrio de San Pedro de Santiago de Compostela las oportunidades laborales pueden nacer en la puerta de al lado, en la del vecino concretamente.

Se trata de Aqui hai curro, una iniciativa que nace de la unión del espacio Unitaria y de la asociación vecinal A Xuntanza del barrio de San Pedro y que surge de una idea de recuperar algo "moi sinxelo e moi de barrio": un espacio donde los vecinos de San Pedro puedan ofrecer o buscar trabajo, servicios o ayuda, "sen intermediarios nin complicacións", explican desde Unitaria.

"A idea é que lle poida servir realmente á xente do barrio, como ferramenta útil, próxima e práctica, tanto para quen busca curro como para quen precisa alguén para un traballo puntual ou continuado", señalan.

Un tablón de anuncios, "de toda a vida", como los que podemos encontrar en las paredes de los edificios, semáforos o farolas donde la gente intenta buscar su oportunidad laboral a través de un papel dónde explica que servicios ofrece acompañado de su número de teléfono.

Sin embargo, este tablón de anuncios es algo distinto. Está adaptado al formato digital y accesible a través de un QR o visitando la propia web de Unitaria (escolaunitaria.com). El mecanismo es muy sencillo, cualquier persona puede subir su anuncio, de manera gratuita, y estos se desactivarán automáticamente a los 90 días, "para que o taboleiro estea sempre vivo e actualizado".

De esta manera, a nada de haber salido a la luz el proyecto, podemos encontrar en la web casi una decena de búsqueda y ofertas de trabajos remunerados, como limpieza a domicilio, refuerzos de clases de primaria o infantil o paseador de perros.

También sirve para el intercambio o regalo de productos, como muebles, ropa, libros o cualquier otro artículo que no se utilicen, pero que el vecino o la vecina le pueda dar una segunda vida útil.

Desde Unitaria esperan que poco a poco "vaia collendo máis forza e que se converta nun recurso habitual para San Pedro". Desde luego, Aqui hai curro es una iniciativa que fomenta la economía circular y "real" y un punto de encuentro donde la ayuda mutua y vecinal puede abrir puertas, y puede que al lado de casa, en el mundo laboral.