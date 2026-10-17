El Fórum RIES 2026 impulsa desde Galicia la innovación sanitaria y reúne a más de 300 profesionales

La undécima edición del encuentro del Cluster Saúde de Galicia conecta en A Toxa a instituciones, investigadores y empresas y reconoce cinco proyectos con impacto en la salud

Galicia tiene talento, capacidad tecnológica y proyectos para contribuir al futuro de la sanidad. El Fórum RIES 2026 volvió a mostrar ese potencial los días 14 y 15 de octubre en A Toxa, en O Grove, donde reunió a más de 300 profesionales en una cita organizada por el Cluster Saúde de Galicia.

El encuentro reforzó una de sus principales fortalezas: reunir a quienes investigan, desarrollan soluciones, atienden a los pacientes y toman decisiones sobre el sistema sanitario. Una combinación que convierte al foro en un espacio especialmente valioso para compartir conocimiento, acercar la investigación a las empresas y favorecer la colaboración entre el ámbito público y el privado. La participación de entidades como la Fundación Pública Galega IDIS, representada por su directora, Isabel Lista, y profesionales de transferencia e innovación, reflejó esa vocación de conectar ciencia y aplicación práctica.

La inteligencia artificial y la supercomputación ocuparon un lugar destacado en el programa. La mesa moderada por Senén Barro reunió a representantes del CESGA, el Gobierno de Escocia, NTT DATA y Amazon Web Services para abordar las infraestructuras que necesita la nueva sanidad. La presentación del primer estudio sobre el ecosistema de tecnología sanitaria en Galicia, a cargo de Jaime del Barrio, de EY, añadió una mirada sobre las capacidades del sector.

El respaldo institucional también se tradujo en un diálogo entre comunidades. Antonio Gómez Caamaño, César Pascual y María Martín, responsables de Sanidad de Galicia, Cantabria y La Rioja, compartieron sus perspectivas sobre el futuro del sistema y coincidieron en la importancia de escuchar a los profesionales e impulsar la innovación. Durante su intervención, el conselleiro gallego destacó el futuro Plan Estratéxico de Saúde Dixital e Transformación Intelixente 2027-2030 y el proyecto Xenoma Galicia, cuyo objetivo es secuenciar el ADN de 400.000 personas para avanzar en prevención y medicina personalizada.

La dimensión internacional del foro se extendió a las oportunidades del sector sanitario de Emiratos Árabes Unidos, con la participación de Amin Hussain Al Amiri, del Ministerio de Salud y Prevención de ese país. Las ágoras temáticas completaron el programa con cuestiones directamente relacionadas con la atención: los cuidados predictivos en el domicilio, la transformación digital, la sostenibilidad y la incorporación de criterios ambientales a las compras sanitarias.

Cinco proyectos que acercan la innovación a las personas

Los Premios RIES reconocieron cinco iniciativas entre más de 50 candidaturas. M3DIMAKER, de FABRX Artificial Intelligence, recibió el galardón de Innovación por su impresión 3D de medicamentos personalizados; Aralume, de FEGEREC, el de Impacto en las Personas por su atención a las enfermedades raras; Rede IARD, del grupo VARPA de la Universidade da Coruña, el de Comunidad CSG por su aplicación de telemedicina e inteligencia artificial a la detección de retinopatía diabética en Brasil; y Aloxe, de Servicio Móvil, el de Revelación por su propuesta de logística hospitalaria.

El Premio Conocimiento fue para ET-PLUS, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, una plataforma orientada a evaluar y rehabilitar las habilidades sociales y emocionales de personas con enfermedades mentales graves o adicciones. El proyecto incorpora inteligencia artificial para personalizar los ejercicios y se está evaluando en Portugal y Colombia: un ejemplo de investigación gallega que abre nuevas vías de colaboración internacional con una finalidad humana muy concreta.