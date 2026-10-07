Los sindicatos médicos aplazan la huelga indefinida prevista desde el 28 de octubre

Los médicos y facultativos no iniciarán finalmente el próximo 28 de octubre la huelga indefinida que tenían convocada. La Unión Médica y Facultativa (UMYF) y el Comité de Huelga Médica han anunciado este miércoles el aplazamiento de los paros tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre y la disolución de las Cortes.

La decisión no supone, sin embargo, el final de las protestas. Las organizaciones sindicales mantienen abierto el conflicto por el Estatuto Marco y prevén continuar con diferentes movilizaciones durante el período electoral, además de trasladar sus reivindicaciones al Gobierno que se constituya después de los comicios.

UMYF considera que el nuevo escenario político deja al colectivo sin un interlocutor con capacidad para alcanzar acuerdos. La huelga queda así aplazada hasta que exista un Ejecutivo "con plena capacidad para negociar".

"El aplazamiento no supone la desconvocatoria de la huelga ni la paralización de la movilización", advierte la organización, que prevé realizar actos y acciones de protesta para llevar las demandas de médicos y facultativos al debate político durante las próximas semanas.

Simega, entre los sindicatos que forman UMYF

La Unión Médica y Facultativa nació el pasado mes de junio como una confederación integrada por siete organizaciones sindicales autonómicas. Entre ellas se encuentra el Sindicato Médico de Galicia (Simega), junto a Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), O'Mega, Avanza Valencia, el Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca).

Entre sus principales demandas figura la creación de un Estatuto Médico y Facultativo propio. Ante las elecciones, UMYF pide ahora a los partidos que concurran a los comicios que aclaren su posición sobre el futuro de la profesión e incorporen a sus programas tanto este estatuto como las principales reivindicaciones del colectivo.

"El próximo Gobierno tendrá que responder a las demandas de la profesión médica y facultativa. De no hacerlo, la respuesta volverá a estar en las calles de todo el país como se viene demostrando en los últimos meses", señala UMYF.

El Comité de Huelga también pospone los paros

La misma decisión ha adoptado este miércoles el Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME).

Las organizaciones sostienen que la convocatoria electoral modifica el escenario en el que se había planteado la huelga y consideran que mantener ahora unos paros indefinidos supondría exigir un importante esfuerzo a los profesionales sin disponer de una vía política efectiva para negociar sus demandas.

El comité insiste, no obstante, en que la convocatoria de huelga continúa vigente y podrá reactivarse si el futuro Ejecutivo no atiende sus peticiones.

Entre sus reclamaciones se encuentran un marco normativo propio y una mesa de negociación específica para médicos y facultativos, cambios en el sistema de guardias obligatorias, modificaciones relacionadas con la jubilación y una clasificación profesional que tenga en cuenta la cualificación y responsabilidad del colectivo.

Las organizaciones aprovecharán ahora el período electoral para mantener contactos con las formaciones políticas y reclamar compromisos sobre estas cuestiones. Una vez constituido el próximo Gobierno, volverán a plantear sus demandas y no descartan recuperar los paros indefinidos si las negociaciones no avanzan.