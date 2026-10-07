El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello da Xunta. Xunta de Galicia

Rueda pone el foco en "reforzar" la Atención Primaria y destaca el "papel fundamental" de los médicos de familia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor el "papel fundamental" de los médicos de familia para mantener un sistema sanitario "avanzado y de calidad". Asimismo, ha puesto el foco en "reforzar" la Atención Primaria.

El titular del Gobierno gallego ha hecho hincapié en la atención "integral y para toda la vida que ofrecen", ha afirmado, los médicos de familia; durante su intervención en el 48º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que estos días se celebra en Santiago,

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa remitida a Europa Press, Rueda ha destacado que estos profesionales ejercen "un rol clave" en los ámbitos de "prevención, seguimiento, diagnóstico precoz y atención a la cronicidad".

Por todo ello, ha reivindicado que, para tener un sistema sanitario de primera, "es necesario contar con una atención primaria fuerte". En este sentido, ha recordado que la Xunta destina este año a la atención primaria más de 1.700 millones de euros y que acaba de aprobar un Plan de reforma de este nivel asistencial.

Sin embargo, ha lamentado que "uno de los principales desafíos" es la "falta de profesionales en determinadas especialidades", como sucede, ha apuntado, "en la medicina familiar y comunitaria".

Del mismo modo, Rueda también ha aprovechado para criticar la "falta de diálogo" del Gobierno central a la hora de elaborar el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios.