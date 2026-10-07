Galicia es la octava comunidad con mayor privatización sanitaria: "Es culpa de las listas de espera"

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) sitúa a Galicia como la octava comunidad autónoma con mayor grado de privatización sanitaria, con una puntuación de 22 puntos en su índice para 2026, frente a los 19 del año anterior.

Además, dicho estudio señala que es la autonomía donde los ciudadanos realizan un mayor gasto sanitario de su bolsillo, con una media de 658,85 euros por habitante.

Así figura en el duodécimo informe de privatización sanitaria de las comunidades autónomas elaborado por la FADSP, que sitúa a Galicia por encima de la media estatal, establecida en 21,8 puntos, aunque por debajo de comunidades como Madrid (34 puntos), Baleares y Cataluña (28), Canarias (26) o País Vasco (24). Asturias obtiene 23,5 puntos y Aragón, 22, mientras que Galicia comparte esta última puntuación.

El informe, consultado por Europa Press, analiza distintos indicadores relacionados con la presencia del sector privado en el sistema sanitario, entre ellos el gasto en seguros privados, el gasto de bolsillo, la proporción de camas y equipamiento de alta tecnología en centros privados, el gasto sanitario público destinado a conciertos y el uso de servicios sanitarios privados.

En el caso gallego, el informe recoge un gasto sanitario en seguros privados de 171 euros por habitante en 2026. Esta cifra ha aumentado desde los 98 euros de 2014, lo que supone un incremento del 74,5 por ciento en el periodo analizado.

Por su parte, el gasto sanitario de bolsillo alcanza los 658,85 euros por habitante, frente a los 454 euros de 2014, un incremento del 45,2 por ciento. Esta cantidad sitúa a Galicia a la cabeza de las comunidades autónomas en este indicador.

Asimismo, el documento señala que el 20 por ciento de las camas hospitalarias gallegas son privadas y que el 25 por ciento del equipamiento de alta tecnología sanitaria se encuentra en centros privados.

El porcentaje de gasto sanitario público destinado a conciertos privados se sitúa en el 4,5 por ciento. Además, el 19,6 por ciento de las consultas de especialistas y el 20,8 por ciento de las consultas de medicina de cabecera se realizan en el sector privado.

"Las listas de espera, el principal motor de privatización"

La plataforma gallega ha emitido un comunicado en base al informe en el que denuncia que las listas de espera son "el principal motor de privatización" y acusa a la Xunta de "favorecer" este proceso mediante el funcionamiento de las listas de espera y la "doble dedicación público-privada" de los responsables de los servicios.

La organización afirma asimismo que los servicios de admisión de los hospitales públicos tienen la orden de "derivar a los pacientes menos complejos y más rentables a los centros privados".

Consideran que la privatización constituye "el problema de Salud Pública más importante de Galicia" y defienden que "desprivatizar es una decisión estratégica, para aumentar la eficiencia de la Sanidade Pública, y también ética".