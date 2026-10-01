Los municipios de la provincia de A Coruña ya pueden sumarse a la Red de Concellos Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de A Coruña abre hoy el proceso de adhesión a la Red de ayuntamientos contra el cáncer, una iniciativa financiada por la Deputación da Coruña que ofrece a los municipios la oportunidad de alcanzar el reconocimiento de concello comprometido en la lucha contra la enfermedad.

El reconocimiento de Ayuntamiento Contra el Cáncer pone en valor aquellos municipios que trabajan activamente frente al cáncer ofreciéndoles un marco de trabajo que permite ordenar, impulsar y ampliar las iniciativas que ya se están desarrollando o que se puedan impulsar, adaptándolas a la realidad de cada territorio y mejorando el acceso a los programas de la asociación.

El programa, presentado en abril, nace como una estructura estable de cooperación entre la asociación y los ayuntamientos de la provincia con el objetivo de avanzar en entornos más saludables, reforzar el apoyo comunitario y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Los municipios que completen con éxito el proceso de evaluación obtendrán el reconocimiento oficial de Ayuntamiento Contra el Cáncer, paso previo para su incorporación a la Red. La AECC ha habilitado esta web para ofrecer más información.

¿Cuáles son los requisitos?

Los ayuntamientos deberán acreditar actuaciones en tres ámbitos fundamentales: la promoción de la salud, la atención a pacientes y familias y la participación social y el voluntariado.

Entre otras medidas, los concellos deberán tener iniciativas como espacios sin humo, actividades comunitarias de promoción de la salud, canales de coordinación con los recursos de la asociación y mecanismos de apoyo a las estructuras de voluntariado presentes en el territorio.

El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre de 2026, mientras que la resolución final del proceso está prevista el 14 de enero de 2027. Los ayuntamientos que obtengan el reconocimiento recibirán el distintivo oficial en un acto institucional que tendrá lugar el 4 de febrero de 2027, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer

"La Asociación Española Contra el Cáncer anima a todos los ayuntamientos de la provincia a sumarse a esta iniciativa, que permitirá avanzar hacia una provincia más comprometida con la prevención, la salud y el acompañamiento de las personas con cáncer y de sus familias", indica en un comunicado.