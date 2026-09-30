La Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago celebra el 23 de octubre su noche solidaria

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Santiago de Compostela celebrará el próximo 23 de octubre la Noite solidaria contra o cancro. La cita benéfica, que arrancará a las 21:00 horas, tendrá lugar en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura con el objetivo de movilizar a la sociedad compostelana en apoyo a la investigación oncológica y a las personas afectadas por el cáncer.

Organizada con la colaboración de la Xunta, la iniciativa reunirá a personas, empresas y entidades comprometidas en una experiencia solidaria en la que la gastronomía será una de las grandes protagonistas. Los asistentes podrán disfrutar de un amplio menú degustación elaborado con productos gallegos, una propuesta que pone en valor los sabores de Galicia mientras contribuye a la lucha contra el cáncer.

La celebración coincide con el mes de octubre, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, y busca convertirse en un punto de encuentro para todas aquellas personas que deseen contribuir al avance de la investigación, la prevención y la atención integral a las personas con cáncer y a su entorno.

Los fondos recaudados se destinarán a reforzar los servicios gratuitos que la entidad presta a pacientes y familiares, desde atención psicológica a atención social, fisioterapia, nutrición, logopedia y acompañamiento. El dinero, además, se empleará para darle continuidad al impulso de la investigación oncológica.

Y es que la entidad mantiene en la provincia de A Coruña 38 proyectos y ayudas de investigación activos con una inversión superior a los 5,3 millones de euros. Santiago de Compostela es uno de los grandes referentes de la investigación en cáncer en Galicia.

"Con esta noite solidaria queremos reunir á sociedade compostelá arredor dunha causa que nos afecta a todos. Cada entrada supón unha oportunidade para seguir acompañando a pacientes e familiares e continuar apoiando a investigación, fundamental para avanzar cara a un futuro con máis supervivencia e mellor calidade de vida fronte ao cancro", señala el presidente de la Xunta Local de la AECC en Santiago, Xoán Concheiro.

¿Dónde se pueden comprar las entradas?

Las entradas tienen un precio de 55 euros y ya están a la venta. La Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto a disposición de los compostelanos varias localizaciones para comprarlas, aunque también se pueden adquirir online:

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela (Avda. de Barcelona, 29, bajo)

Establecimientos colaboradores: A Reixa Tenda, Matrioska (Rúa del Hórreo, 53) y Joyería Jael (Calle General Pardiñas, 7)

A través de este formulario online, en el que también se puede donar mediante la fila 0 solidaria

La entidad anima a toda la ciudadanía compostelana a sumarse a esta iniciativa y agradece la implicación de la Xunta de Galicia y de las entidades colaboradoras que hacen posible la celebración de esta noche solidaria.