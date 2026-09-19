La Asociación de Párkinson de Coruña recibe "el mejor regalo de aniversario" de Inditex

La Asociación Párkinson Galicia-Coruña inicia una nueva etapa coincidiendo con sus 30 años de trayectoria. La entidad contará próximamente con una nueva sede en A Coruña que permitirá ampliar de forma importante la atención que presta actualmente a las personas con párkinson, parkinsonismos y a sus familias.

El nuevo espacio estará situado en la segunda planta de Espacio Coruña y contará con 736 metros cuadrados, el doble de superficie que la actual sede de la asociación, ubicada en la calle Jazmines. La reforma comenzará en el último trimestre de este año.

La adquisición del inmueble y la reforma han sido posibles gracias a una aportación de 692.350 euros de Inditex, procedente de la recaudación del mercadillo solidario que la compañía organiza cada Navidad con la participación de sus empleados.

La nueva sede permitirá también duplicar la capacidad de atención semanal de la asociación, que pasará de cerca de 300 a unas 600 personas. El aumento de espacio permitirá ampliar las distintas áreas asistenciales e incorporar nuevos servicios, como terapia ocupacional y una unidad de atención diurna.

Además, la asociación prevé que estas nuevas instalaciones ayuden a reducir las listas de espera y faciliten el acceso a una atención especializada a más personas.

"El mejor regalo de aniversario"

El inicio de las obras coincide con una fecha especialmente señalada para la entidad. Párkinson Galicia-Coruña cumple este sábado 30 años desde su fundación, el 19 de septiembre de 1996. Para celebrarlo, la asociación ha organizado un acto institucional al que han acudido representantes del Concello de A Coruña, la Xunta y la Diputación.

Durante el acto, la directora de Párkinson Galicia-Coruña, Mila Oreiro, ha definido el proyecto como "el mejor regalo de aniversario que podíamos imaginar" y ha agradecido especialmente la colaboración de Inditex y de sus empleados.

"Para nosotros no se trata solo de tener una sede más grande: se trata de seguir construyendo un recurso especializado y sostenible, capaz de ofrecer atención, acompañamiento y calidad de vida a cientos de personas y familias", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la entidad, Antonio Ferreiro, considera el inicio de las obras "un verdadero hito" para la asociación y para la atención a las personas con párkinson y parkinsonismos en A Coruña y su entorno.

El objetivo es que el nuevo espacio se convierta en un centro integral de atención especializada, pero también en un lugar "humano, acogedor y abierto", en palabras de Ferreiro.

Actualmente, Párkinson Galicia-Coruña cuenta con más de 720 personas socias y realiza una media de 25.000 intervenciones al año. Con la nueva sede, la entidad busca adaptar sus instalaciones al crecimiento experimentado durante los últimos años y poder seguir ampliando sus servicios en el futuro.