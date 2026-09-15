Nutribiótica celebra en A Coruña Bióticamente con Marian Rojas, Sari Arponen, Eduardo Anitua y Mago More

La jornada dedicada al bienestar, la salud emocional y el desarrollo personal se celebrará el próximo 30 de septiembre en Palexco

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Nutribiótica, compañía gallega de referencia en el ámbito de la microbiota y la salud, organiza la tercera edición de Bióticamente, evento de charlas motivacionales sobre bienestar emocional, neurociencia y desarrollo personal. La cita será el próximo 30 de septiembre a las 17:00 horas en el Auditorio de Palexco de A Coruña, un recinto con capacidad para casi 1.500 personas situado frente al mar.

Lo que en 2023 comenzó en Vigo como una apuesta por acercar la ciencia del bienestar al gran público se ha convertido en un formato consolidado.

Aquella primera edición en el Teatro Afundación reunió a más de 1.000 personas y dio lugar al #BeTour, una gira que en septiembre de 2025 llevó Bióticamente al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Ahora, el evento regresa a Galicia a lo grande, con un auditorio de mayor aforo y un cartel de primer nivel.

Cuatro voces, una jornada transformadora

La jornada estará encabezada por la Dra. Marian Rojas Estapé, psiquiatra, escritora superventas y la profesional de la salud mental más buscada en España, con más de 12.000 consultas mensuales en Google. Su ponencia abordará el cortisol, el estrés, el sentido de vida y la educación emocional: las claves invisibles que determinan cómo nos sentimos y cómo vivimos.

Mago More será el maestro de ceremonias y mucho más. Comediante, escritor y conferenciante, conducirá la velada con su estilo inconfundible —humor, storytelling personal y reflexión con alma—, dando cohesión a las intervenciones y compartiendo su propia experiencia para llevar al público de la saturación al sentido.

Bioticamente se celebrará el 30 de septiembre en A Coruña. Cedida

La Dra. Sari Arponen, doctora en Medicina y una de las mayores divulgadoras en microbiota e inmunología del país, pondrá el foco en la inflamación crónica y en una idea que atraviesa todo el evento: que el bienestar empieza en el intestino, aunque rara vez miremos ahí.

El Dr. Eduardo Anitua es médico, investigador y visionario. Un pionero que ha hecho del conocimiento una herramienta para curar, innovar y avanzar. Desde su centro de investigación en Vitoria ha proyectado ciencia al mundo, cruzando fronteras con la precisión de quien sabe que el futuro se construye célula a célula.

Más que un evento, una experiencia

Bióticamente no es una conferencia al uso. Es una experiencia de casi tres horas diseñada para que el conocimiento científico se convierta en herramienta práctica.

La filosofía del evento se resume en una idea: el bienestar no depende solo de lo que se sabe, sino de cómo se vive, por qué se actúa y con quién se comparte.

"Bióticamente nace con el objetivo de acercar el conocimiento científico al público general y generar espacios de reflexión sobre la salud emocional y física. Tras la acogida en Vigo y Madrid, damos un paso más con la llegada a A Coruña, donde queremos seguir compartiendo una propuesta que combina rigor científico y cercanía", señalan desde Nutribiótica.

Las personas interesadas en enriquecerse con este evento ya pueden adquirir las entradas a través de Ataquilla. Y es que nada mejor que disfrutar de esta charla motivacional que es una llamada de atención para vivir en el presente y una declaración de intenciones: lo bueno lo llevamos dentro. Lo que somos, dónde estamos, quiénes queremos ser y dónde queremos estar