Médicos de Galicia, en huelga indefinida desde el 28 de octubre en rechazo del Estatuto Marco

Multitudinaria concentración de médicos en el CHUAC de A Coruña, en una foto de archivo. Cedida

Médicos de Galicia irán a huelga indefinida desde el 28 de octubre para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo. Los profesionales sanitarios ya habían advertido el pasado mes de junio que la huelga sería indefinida después del verano si no había acuerdo.

Así lo han acordado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). La Unión Médica y Facultativa (UMYF) respalda la decisión.

La noticia se produce 10 días después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al proyecto de ley que reformará la normativa vigente desde 2003 y que ahora continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados. El paro se produce a nivel nacional.

El Comité de Huelga criticó a este respecto "el empecinamiento" del departamento liderado por Mónica García de seguir adelante con un Estatuto Marco que tiene el rechazo de médicos y facultativos, que antes del verano protagonizaron varias movilizaciones y huelgas para exigir "una negociación real".

El paro indefinido convocado desde el 28 de octubre busca mostrar el malestar de los profesionales ante el documento aprobado, que "no responde a las reivindicaciones históricas de la profesión" y "perpetúa" unas condiciones laborales que tanto médicos como facultativos consideran "injustas y discriminatorias".

"El objetivo de la huelga es lograr un marco propio que reconozca la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de la profesión médica y facultativa", señala O'Mega en un comunicado.

Simega, por su parte, insiste en que el paro se realiza para abrir una "negociación real" que permita negociar un Estatuto Médico y Facultativo propio, "capaz de reconocer las particularidades de la profesión y de garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y formación".