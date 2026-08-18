Abre la inscripción para la andaina solidaria contra el cáncer en Santiago: será el 26 de septiembre

La Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela abrió ayer lunes el plazo de inscripción para la V edición de su andaina solidaria En Marcha Contra el Cáncer. Las personas interesadas en participar ya pueden apuntarse a través de la página web del evento o de forma presencial en la sede de la entidad.

El encuentro solidario tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a las 10:00 horas, en el Paseo Central de la Alameda. La iniciativa promueve hábitos saludables entre la población y recauda fondos para impulsar la investigación oncológica y mantener sus servicios gratuitos para pacientes y familiares.

Niños y adultos, además, podrán participar en el corner Ciencia para todos, un espacio diseñado en conmemoración del Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer que se celebra cada 24 de septiembre. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar la importancia de la investigación frente al cáncer y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes.

Los stands contarán con la participación de investigadores de instituciones científicas compostelanas, que explicarán distintos procesos biológicos y físicos relacionados con el cáncer a través de experimentos para todas las edades. Entre las instituciones que colaborarán con la feria están:

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela

El Centro de Investigación Interuniversitaria das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC)

El grupo de Oncología Médica Traslacional (Oncomet) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago

El Servicio de Farmacia del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

La empresa Diversa Technologies

En esta quinta edición de la andaina en Compostela, además de la camiseta oficial (garantizada hasta agotar existencias), se entregará un dorsal personalizable para dedicar la andaina a la persona que quiera.

La entidad anima a la ciudadanía a participar en un evento que puede disfrutarse independientemente de la edad y en el que también son bienvenidas las mascotas.

El recorrido de la andaina consta de cinco kilómetros y se completa en dos vueltas que tienen su punto de inicio y final en la Alameda. Discurrirá por el paseo de la Herradura y las avenidas de Compostela, de las Burgas, del Profesor Legaz Lagambra y de Antonio Raimundo Ibáñez antes de regresar al emblemático parque.

Al terminar se celebrará una sesión de zumba para todos los participantes.

¿Cómo y cuándo inscribirse?

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web de la AECC y en la sede de la entidad en Santiago (avda. Barcelona, 29, bajo) de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00 horas hasta el 25 de septiembre.

Las personas interesadas también podrán anotarse entre el 1 y el 23 de septiembre en el departamento de deportes de El Corte Inglés (calle Restollal, 50, planta baja).

Para los más rezagados, o para aquellos que todavía no sepan si podrán acudir, la organización ofrece la posibilidad de anotarse el mismo día del evento en la Alameda hasta media hora antes de su comienzo.

El importe de la inscripción es de 10 euros para los adultos y 5 euros para los niños de hasta 12 años. La recogida de camisetas y dorsales será en la sede de la Asociación entre el 1 al 23 de septiembre de 9:00 a 15:00 horas y el 24 y 25 de septiembre hasta las 19:00 horas.

Quienes quieran colaborar con la Asociación, pero no puedan asistir a la andaina también pueden hacerlo con una aportación a través de Bizum —en el 06505— o de la cuenta del Banco Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606 incluyendo el concepto "CONTRAELCANCER SANTIAGO".