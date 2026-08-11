El Hospital HM Modelo, de A Coruña, cumple 80 años como referente de la sanidad privada en Galicia

El Hospital HM Modelo, de A Coruña, cumple 80 años en Galicia. Hace exactamente ocho décadas, el 11 de agosto de 1946, abría sus puertas en la Ciudad Jardín de A Coruña el Sanatorio Quirúrgico Modelo con una inauguración oficial a la que asistieron las principales autoridades civiles, militares y religiosas de la ciudad, así como una nutrida representación del colectivo médico, a cuyo servicio se ponía la infraestructura, en palabras de los responsables del centro en aquel momento.

El edificio, que se ha ido ampliando con el tiempo, contaba en un inicio con tres plantas, dos quirófanos, sala de partos y gabinete radiológico, además de salas de esterilización y todos los avances tecnológicos. Al poco tiempo de ponerse en marcha, el hospital inició una campaña para promover un cambio de paradigma en los usos de la época relativos a la maternidad, poniendo de relieve los beneficios de dar a luz en un entorno hospitalario, en lugar de vivir los partos en casa, como era costumbre por aquel entonces.

A partir de ahí, se fueron sucediendo múltiples hitos. En 1965, el Sanatorio Quirúrgico Modelo montó la primera Unidad de Cuidados Intensivos de Galicia; en 1970 abordó una importante ampliación de las instalaciones; en 1988 puso en marcha el servicio de Medicina Nuclear, que continúa siendo un elemento diferencial en la sanidad privada gallega; en 1993 incorporó la hemodinámica a su oferta de servicios; la hospitalización a domicilio en 1997; y en el año 2002 instaló el primer PET (Tomógrafo por Emisión de Positrones) de Galicia. Poco más tarde, en el año 2005 tomó las riendas de la vecina Maternidad Belén, situada también en Ciudad Jardín, para concentrar en esta toda la actividad pediátrica y obstétrica, para optimizar así las instalaciones del hospital.

Integración en el Grupo HM Hospitales

Dirigido durante más de 60 años por varias generaciones de la familia Cobián, en 2014 el hospital se integra en uno de los grupos sanitarios más importantes del país, Grupo HM Hospitales, lo que supuso un punto de inflexión para el centro, no solo desde el punto de vista de la inversión, sino también por las sinergias y la fortaleza de una compañía referente con presencia en distintas comunidades autónomas.