Galicia crea espacios individualizados de administración en seis centros de salud.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha impulsado un proyecto piloto de humanización en las tareas administrativas creando espacios individualizados de atención en seis centros de salud. La iniciativa busca favorecer la privacidad de los usuarios, según ha trasladado la Xunta en un comunicado.

El proyecto, que cuenta con una inversión de casi un millón de euros, tiene como objetivo optimizar la atención personalizada de los pacientes mediante el relevo de los tradicionales mostradores por cabinas acristaladas que favorezcan la confidencialidad de la información y de las gestiones realizadas por los pacientes.

"Estos puestos de atención individualizada supondrán una transformación profunda de los espacios de atención administrativa, dando lugar a un modelo más próximo, seguro y funcional", señala la Xunta.

La iniciativa se probará en seis centros de atención primaria, donde se impulsan las obras de humanización: en Ordes, Os Rosales (A Coruña), Pontedeume, A Guarda, Monforte de Lemos y Virxe da Peregrina (Pontevedra). Actualmente se realizan ya las actuaciones de humanización en los centros de salud de Ordes y Os Rosales, con la previsión de que terminen este verano.

Una vez se acometan las obras y se constate la efectividad de estas actuaciones, el Ejecutivo gallego evaluará la posibilidad de extender la dicha medida a otros centros de atención primaria.

La mejora de las áreas administrativas está enmarcada en la estrategia de humanización de los centros de salud y permitirá ofrecer una atención más próxima, personalizada y respetuosa con la intimidad de las personas. La medida también contribuirá a adaptar el trabajo de los profesionales administrativos al nuevo modelo organizativo de la atención primaria.

La Xunta, además, señala que el personal administrativo asume un papel cada vez más activo y autónomo en la gestión de la demanda asistencial (con agendas propias y mayor autonomía), por lo que precisa espacios adaptados a sus nuevas funciones.