El CHUAC de A Coruña inicia la gran excavación para su ampliación: moverá 800.000 metros cúbicos

La ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) da un nuevo paso adelante con el inicio de los trabajos que permitirán preparar el terreno para levantar la segunda fase del nuevo hospital. La Xunta ha sacado a licitación por 52 millones de euros la demolición de las edificaciones existentes, la excavación de la parcela y la posterior valorización del material extraído.

La actuación, que se corresponde con la fase 2.1 del proyecto, supondrá una de las mayores operaciones de movimiento de tierras ejecutadas en A Coruña. La parcela sobre la que se trabajará cuenta con casi 40.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a unas siete veces el estadio de Riazor, y la excavación tendrá una profundidad media de 15 metros, aunque en algunos puntos alcanzará los 30 metros.

El responsable de la obra explicó que está previsto extraer unos 500.000 metros cúbicos de roca, que tras su extracción y esponjamiento se convertirán en unos 800.000 metros cúbicos de material. Para hacerse una idea de la magnitud, señaló que el volumen es comparable al movimiento de tierras de grandes tramos de una autovía.

La primera fase de los trabajos ya ha comenzado. Esta misma semana se han iniciado las demoliciones de tres edificaciones situadas en la esquina de la calle Curramontes, antes de proceder a la retirada de los servicios urbanos y comenzar propiamente con la excavación de la parcela.

Una excavación de hasta 30 metros de profundidad

La intervención requerirá inicialmente medios convencionales para retirar los materiales superficiales, pero a medida que avance la excavación será necesario recurrir a maquinaria pesada y explosivos, mediante perforaciones, carga, detonación y retirada posterior de la roca.

La complejidad de la actuación viene determinada también por su ubicación, en pleno entorno urbano y junto a un hospital que mantiene su actividad asistencial. Por ello, el proyecto contempla medidas específicas para minimizar ruidos, vibraciones, polvo y posibles afecciones por aguas superficiales.

También se instalarán sistemas de sostenimiento en el perímetro, con soluciones como bulones y pantallas de pilotes, especialmente en las zonas próximas a edificios y viales, para evitar posibles desprendimientos.

El plazo previsto para esta actuación es de 30 meses. Durante ese tiempo, la Xunta continuará trabajando paralelamente en la redacción del proyecto de ampliación del CHUAC, con el objetivo de incorporar las mejoras planteadas por los profesionales del área sanitaria.

La roca se reutilizará en otras obras

Uno de los aspectos destacados por los responsables de la actuación es que los 800.000 metros cúbicos de material no serán considerados residuos de construcción, sino material natural procedente de la excavación y susceptible de ser reutilizado.

Parte de esta roca se trasladará a diferentes puntos, entre ellos actuaciones relacionadas con la Vía Ártabra, donde servirá para mejorar la capacidad portante del terreno y la superficie de apoyo de los terraplenes. El resto podrá emplearse en otras obras de la comarca.

Según explicó el responsable de la obra, los puntos de destino se encuentran a menos de 12 kilómetros de la parcela, lo que permitirá reducir tanto el consumo de nuevos recursos naturales como el transporte desde canteras.

La operación permitirá además reducir la huella energética asociada a la extracción y transporte de materiales desde otros puntos.

Más de 500 millones de inversión sanitaria en A Coruña

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, destacó que se trata de la actuación de mayor complejidad y también de mayor inversión que está ejecutando la Xunta dentro de sus infraestructuras sanitarias.

La inversión global de la Xunta en la renovación de las infraestructuras sanitarias de A Coruña superará los 500 millones de euros, según señaló la conselleira.

Actualmente se desarrollan varias actuaciones de forma simultánea en el entorno del CHUAC. Entre ellas están los nuevos accesos al complejo hospitalario, con una inversión de 25 millones de euros, y la construcción del nuevo viaducto de la AC-12, después de la demolición del anterior.

También avanza la torre polivalente, cuya excavación ya ha alcanzado los 20 metros de profundidad. La obra se encontró con mayores dificultades de las previstas debido a la aparición de agua y a las características de la roca, que obligaron a realizar voladuras.

La torre, de seis plantas, tiene una inversión de 35 millones de euros y está previsto que la construcción de su estructura comience durante el mes de septiembre.

La Xunta espera adjudicar la excavación antes de que termine el año

La licitación de la segunda fase se ha publicado ya en el perfil del contratante. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de septiembre y la previsión de la Xunta es adjudicar los trabajos antes de que termine el año.

La conselleira incidió en que la excavación avanzará de forma paralela a la redacción del proyecto de la segunda fase del nuevo hospital, de manera que ambas actuaciones puedan encajar en el calendario previsto.

"Es una obra compleja, pero merecerá la pena", resumió Martínez Allegue, que avanzó que el conjunto de actuaciones vinculadas a la renovación sanitaria de A Coruña supondrá finalmente una inversión superior a los 500 millones de euros.

El sobrecoste de la torre polivalente se conocerá en septiembre

Preguntada por los sobrecostes de la excavación de la torre polivalente, Martínez Allegue explicó que la licitación de esta actuación fue de 35 millones de euros y que los trabajos de excavación resultaron más complejos de lo previsto inicialmente.

Además de la aparición de agua, la calidad de la roca obligó a realizar voladuras durante los trabajos para alcanzar los 20 metros de profundidad previstos.

La Xunta está tramitando actualmente el expediente para determinar la cuantía que deberá reconocerse a la empresa por estos trabajos adicionales, tanto desde el punto de vista jurídico como económico. La previsión es que el expediente esté resuelto a principios de septiembre, antes de que comience la ejecución de la estructura de la torre.

Martínez Allegue explicó además que ya han comenzado las demoliciones de tres edificaciones colindantes, necesarias para instalar las casetas de obra y permitir la ejecución de la estructura, después del retranqueo del muro perimetral de la torre.

El Sergas destaca que las obras no frenan la actividad asistencial

El gerente del Sergas puso el foco en el carácter participativo del proyecto y en el trabajo desarrollado junto a los profesionales del CHUAC para definir las necesidades del futuro complejo hospitalario.

La Xunta prevé destinar unos 300 millones de euros al desarrollo del nuevo hospital, dentro de un programa de renovación de hospitales de la red sanitaria gallega que también incluye actuaciones en Santiago, Ferrol y Pontevedra.

El responsable del Sergas subrayó además que las obras se están desarrollando de manera que se pueda mantener la actividad asistencial con normalidad, sin interferir en la atención a los pacientes.

En paralelo, el CHUAC continúa con su renovación tecnológica y está prevista próximamente la incorporación de una cuarta resonancia magnética, que permitirá reducir los tiempos de atención y responder mejor a las necesidades de los pacientes.