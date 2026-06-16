El seguimiento de la huelga de médicos alcanza el 15,3% en Galicia en el turno de mañana

La huelga convocada este martes por los médicos de toda España en rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad tuvo un seguimiento del 15,29% en la sanidad pública gallega durante el turno de mañana, según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade.

La incidencia fue especialmente significativa en el ámbito hospitalario, donde la participación alcanzó el 20,48%. En los siete grandes complejos hospitalarios del Sergas el seguimiento se situó en el 21%, mientras que en los hospitales comarcales fue del 14,41%.

Por el contrario, la respuesta en Atención Primaria fue mucho menor. El seguimiento de la huelga en los centros de salud gallegos apenas llegó al 2,07%, aunque con diferencias entre áreas sanitarias.

El Sergas asegura que los servicios mínimos se cubrieron al 100%, garantizando la asistencia urgente y las emergencias.

Por hospitales, el mayor seguimiento se registró en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, con un 26,99%, seguido del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), donde secundó el paro el 23,13% del personal médico.

También se sumaron a la huelga el 22% de los facultativos del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, el 18,51% en Santiago, el 18,42% en Ourense, el 17,27% en Lugo y el 13,93% en Ferrol.

En los hospitales comarcales, la participación osciló entre el 20,59% del Hospital Público da Barbanza y el 4,92% del Hospital Público do Barco de Valdeorras. En el Hospital Público de Cee no se registró seguimiento.

Vigo lidera el seguimiento en Atención Primaria

En cuanto a Atención Primaria, el área sanitaria de Vigo fue la que registró un mayor respaldo, con un 4,49%, seguida por Ferrol, con un 3,05%. En A Coruña y Cee la participación fue del 1,08%.

Según la Consellería de Sanidade, desde el inicio de las convocatorias de huelga contra el Estatuto Marco, en diciembre del pasado año, se han suspendido un total de 251.230 actos médicos en Galicia.