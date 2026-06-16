Ferrol acoge una jornada sobre perimenopausia y menopausia con especialistas

El miércoles 17 de junio a las 19:00 horas, la ciudad de Ferrol acogerá una jornada dedicada a la perimenopausia y la menopausia en la que especialistas de distintas disciplinas ofrecerán una visión práctica y accesible sobre esta etapa vital.

El encuentro tendrá lugar en la Sede de Afundación, situada en la Praza da Constitución, en el entorno del Cantón de Molíns.

La iniciativa está organizada por el Hospital Ribera Juan Cardona y busca acercar información clara y útil sobre los cambios físicos y psicológicos que atraviesan las mujeres durante la transición a la menopausia. El objetivo es ofrecer herramientas prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y a resolver dudas frecuentes en torno a esta etapa.

Durante la sesión participarán varias especialistas que abordarán el tema desde diferentes áreas de la salud. Intervendrán la ginecóloga Luz Marina Márquez, la psicóloga Belén Vázquez, la fisioterapeuta Andrea Rodríguez y la nutricionista Clara Caínzos, además de la directora médica de Organon, Mª Dolores Canela. El enfoque multidisciplinar permitirá tratar la menopausia desde una perspectiva integral, combinando salud física, emocional y hábitos de vida.

Además de las ponencias, la jornada incluirá un espacio de participación en el que las asistentes podrán plantear sus preguntas sobre la menopausia, la perimenopausia y otros aspectos relacionados con la salud femenina. Este formato busca fomentar el diálogo directo entre profesionales y público, resolviendo inquietudes habituales en consulta.

Con esta iniciativa, el Hospital Ribera Juan Cardona refuerza su apuesta por la divulgación sanitaria en la comarca de Ferrolterra, acercando la medicina preventiva y el acompañamiento profesional a la ciudadanía en un tema que afecta a una parte significativa de la población femenina.