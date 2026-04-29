Médicos de toda Galicia se manifiestan en Santiago contra el Estatuto Marco: "Seguiremos hasta el final"

Médicos de toda Galicia protagonizaron este miércoles en Santiago de Compostela una amplia manifestación contra el Gobierno central para reclamar un estatuto marco propio al Ministerio de Sanidad y la negociación de un convenio específico con la Xunta para los profesionales del Servizo Galego de Saúde.

La vicepresidenta de O’Mega, Mercedes Tallón, explicó que la movilización responde a una reivindicación que se mantiene desde hace meses con huelgas, concentraciones y protestas en distintos puntos de la comunidad. También estuvo acompañada por Catalina Fernández Méndez de Médicos Unidos por sus Derechos.

"Se trata de la consecución de un estatuto propio para médicos y facultativos, con mejoras en jornada, representatividad y categoría profesional", indicó Tallón, quien también subrayó la necesidad de avances en el ámbito del Servicio Galego de Saúde (Sergas).

En cuanto a la reunión mantenida este miércoles entre el comité de huelga y la Xunta, Tallón la calificó como "productiva", aunque no se haya alcanzado ningún acuerdo. "Nos hemos acercado en algunos temas, pero en otros seguimos muy separados. Seguiremos negociando", señaló. Además, mostró el compromiso de ambas partes de continuar avanzando en las negociaciones.

Entre los principales puntos de fricción, los médicos destacan la necesidad de establecer un marco de negociación propio a nivel autonómico, fijar una jornada máxima semanal y anual, y poner fin a las guardias de 24 horas, que consideran una mala praxis tanto para la salud de los profesionales como para la calidad asistencial.

Sobre las peonadas, Tallón señaló que el asunto no se abordó en profundidad en la reunión de este miércoles. Asimismo, añadió que, en caso de alcanzarse acuerdos en las principales reivindicaciones planteadas, esta medida podría ser objeto de valoración futura, aunque por el momento no se han producido avances concretos.

Por último, el colectivo insiste en que estas reivindicaciones buscan mejorar la atención sanitaria y reforzar la sanidad pública. "No vamos a parar, tenemos unos objetivos clarísimos y seguiremos hasta el final", concluyó la representante de O’Mega.