El sindicato Simega reivindica el acuerdo de la Atención Primaria gallega alcanzado en noviembre

Imagen de archivo de una concentración de médicos y pediatras de Atención Primaria en el Centro de Salud de Rosalía de Castro, en Vigo Paula Justo / EP

La última huelga convocada en la Atención Primaria en Galicia, impulsada por el sindicato médico O'Mega, llegó a su fin esta misma semana tras el acuerdo alcanzado con la consellería de Sanidade que, entre otras cuestiones, rebaja la agenda a 30 pacientes por personal o reduce el intervalo entre jornada ordinaria y la complementaria. Estas exigencias, de acuerdo con otro sindicato médico, el de Simega, ya se habían contemplado en el acuerdo firmado con el Sergas el pasado 25 de noviembre.

Simega reitera que los acuerdos ratificados por CC.OO., UGT, CSIF, SIMEGA y SATSE, con la negativa de CIG y O'Mega, suponen los mismos avances que los acordados ahora. "Tras cuatro meses de ‘dimes y diretes’ con una huelga incluida, finalmente se han ‘adherido’ al marco establecido por las cinco formaciones sindicales", indican en un comunicado remitido este viernes.

Por ello, este sindicato médico "lamenta profundamente" las molestias ocasionadas a los pacientes por el paro convocado durante tres semanas y que ha llegado a cancelar cientos de citas médicas.

Simega señala además que el acuerdo de noviembre ya contemplaba las medidas ahora aprobadas. "En este sentido apunta a la reducción de agendas, la voluntariedad incentivada en las guardias, el cómputo de jornada en los PAC y el establecimiento de la vía MIR como única para alcanzar la especialización, entre otras", indican.

Algunos de estos compromisos, según el mismo sindicato, ya se han empezado a cumplir por parte de la Xunta. Como ejemplo, citan la desaparición paulatina de los Facultativos Especialistas de Atención Primaria (FEAP), señalando que a principios de febrero 74 de las 238 plazas ya se habían convertido a categoría de Médico de Familia.

Por este motivo, el sindicato cuestiona si esta última huelga era necesaria "para llegar a unos objetivos que fueron punto de salida hace cuatro meses, y ya avanzan hacia su consolidación y cumplimiento".