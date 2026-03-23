Rueda admite que las huelgas "influyen" en la situación sanitaria en Galicia: "Trabajamos para que acaben"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que las huelgas que ha vivido la sanidad pública en los últimos tiempos "influyen" en la atención sanitaria y en la percepción de los usuarios. A este respecto, el Ejecutivo galego está trabajando, en lo que le compete y en primer término, "para que acaben" cuanto antes.

"Estamos preocupados por dar la mejor atención sanitaria y, por tanto, la Atención Primaria", ha dicho el mandatario gallego en una respuesta a los medios sobre el Barómetro Sanitario 2025 tras el Consello da Xunta.

Galicia figura en este estudio como la comunidad con la peor valoración del primer nivel asistencial, ante lo que Rueda ha matizado la lectura de los datos, señalando que hay indicadores en dicho informe con una buena valoración para Galicia, como "la accesibilidad".

Las huelgas que más incidencia están teniendo en las últimas semanas son aquella contra el Ministerio por el Estatuto Marco y la autonómica de Atención Primaria. "Por eso trabajamos, lo primero, para intentar que acaben", señaló Rueda.

El presidente de la Xunta ha admitido que las huelgas tienen una gran incidencia por la "suspensión de actos médicos", algo que "repercute en su calidad". A continuación, Rueda ha señalado que el plan de reforma de Atención Primaria estará previsiblemente finalizado el primer semestre.

"Tiene que redundar en una mejora y es una muestra clara de lo que nos preocupa este asunto", ha zanjado el presidente de la Xunta, según recoge Europa Press.