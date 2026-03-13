Personal del área sanitaria de A Coruña urge medidas para frenar las agresiones a sanitarios

La Junta de Personal del área sanitaria de A Coruña y Cee solicita medidas urgentes ante lo que califica como un "aumento de las agresiones a profesionales", especialmente, añade, en el Servicio de Urgencias.

"En el mes de febrero se cumplió un año del que fue, sin duda, la agresión más grave sufrida por un profesional en el área sanitaria". "Lejos de mejorar la situación, un año después, en el mismo servicio se volvieron a producir nuevas agresiones contra compañeras".

Ante ello, exige la adopción inmediata de "medidas reales y efectivas de protección del personal, refuerzo de seguridad y puesta en marcha de protocolos ágiles".

Por su parte, desde la gerencia han insistido en que se han tomado medidas "tanto de implantación de herramientas que aumentan la seguridad como estructurales y de refuerzo de seguridad privada como formativas". "Han funcionado pero esto es una lacra que sigue ahí, lo que tenemos que intentar es que no se produzca, minimizar los casos y los efectos, es un problema de educación social".