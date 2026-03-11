Seguimiento moderado de la huelga médica en Galicia y suspensión de casi 35.000 consultas

El seguimiento de la huelga de médicos convocada por el sindicato O'Mega en el turno de mañana de este miércoles ha sido del 3,89 %, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. Desde el inicio de las protestas —de las que ya se han contabilizado siete jornadas— se han suspendido un total de 34.942 consultas médicas en el sistema sanitario gallego.

Por áreas sanitarias, el respaldo a la convocatoria ha sido desigual. En el área sanitaria de A Coruña y Cee la participación se situó en el 3,51 %; en Ferrol, en el 1,56 %; en Santiago de Compostela y Barbanza, en el 4,59 %; en Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, en el 1,81 %; en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, en el 0,60 %; en Pontevedra y O Salnés, en el 6,31 %; y en Vigo, en el 6,60 %.

En paralelo al desarrollo de la huelga, la mayor parte de los facultativos de los servicios de Ginecología, Cirugía Vascular y Cirugía Pediátrica del Hospital Clínico de Santiago han comunicado a la Consellería de Sanidade que dejarán de realizar peonadas mientras la Xunta no acceda a negociar las condiciones laborales que permitan desconvocar el conflicto.

Las llamadas peonadas son consultas o intervenciones quirúrgicas que se realizan fuera de la jornada laboral ordinaria, a partir de las 15.00 horas, dirigidas a pacientes con mejor estado clínico que los atendidos por la mañana y concebidas como complemento de la actividad asistencial habitual. Sin embargo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló recientemente que estas sesiones se estaban utilizando para atender consultas canceladas por las huelgas médicas.

Según los comunicados remitidos por los especialistas, en el servicio de Cirugía Pediátrica del hospital compostelano el 100 % de los médicos ha decidido no continuar con estas actividades extraordinarias mientras persista la huelga. En Cirugía Vascular y Ginecología y Obstetricia, la medida cuenta con el respaldo de alrededor del 90 % de la plantilla.

Dos convocatorias de huelga en el sistema sanitario gallego

En Galicia están actualmente en marcha dos convocatorias de huelga impulsadas por O'Mega, sindicato mayoritario entre los médicos gallegos y único integrante del comité de huelga.

La primera es una huelga indefinida en Atención Primaria, iniciada para denunciar la sobrecarga laboral y la gestión sanitaria de la Xunta. La segunda consiste en paros de una semana al mes en Atención Hospitalaria, con los que los facultativos reclaman al Gobierno central un estatuto propio para médicos y facultativos, además de exigir a la Xunta mejoras en las condiciones laborales dentro del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En los escritos remitidos por los especialistas del Clínico de Santiago se señala que no desean ser utilizados como “parche” para cubrir las suspensiones de actividad clínica derivadas de la huelga. Asimismo, instan a la Consellería de Sanidade a retomar la negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita desconvocar las movilizaciones.

Llamamiento a retomar el diálogo

Los médicos advierten de que mantendrán su postura mientras continúen las huelgas en Galicia, por lo que O'Mega reclama a la Consellería de Sanidade que vuelva a una negociación "constructiva" basada en el respeto mutuo. El sindicato sostiene que el conflicto está afectando diariamente a miles de pacientes gallegos que ven retrasadas o canceladas sus consultas.

La huelga indefinida en Atención Primaria, iniciada la semana pasada tras la ruptura de las negociaciones sobre la limitación de las agendas médicas, ha supuesto ya la suspensión de más de 35.000 consultas y, según el sindicato, mantiene una incidencia cercana al 70 %.

Por su parte, la Consellería de Sanidade intentó recientemente contactar con algunos especialistas de Vigo y Pontevedra que ya habían comunicado su decisión de dejar de hacer peonadas, convocándolos a una reunión. Desde O’Mega consideran que este movimiento busca dividir al colectivo médico, algo que, según el sindicato, resultará difícil dado que cada vez más servicios hospitalarios se suman a la suspensión de estas actividades extraordinarias hasta que se abra una negociación formal con la Xunta.