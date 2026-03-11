Huelga de médicos de Atención Primaria en Galicia este jueves: estos son los servicios mínimos

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles la orden de la Consellería de Sanidade por la que se establecen los servicios mínimos ante la huelga convocada para este jueves por el sindicato CIG que afectará al ámbito de la atención primaria.

Según la orden, la huelga, que se desarrollará desde las 08:00 horas del día 12 de marzo hasta las 08:00 horas del día 13 de marzo, afectará a todo el personal de todas las categorías que prestan sus servicios en los centros de salud y en los puntos de atención continuada del Sergas, incluido el personal residente.

De esta forma, se garantiza la cobertura del 100% de la actividad urgente e inaplazable, así como la atención pediátrica urgente con la presencia de un pediatra por centro y/o zona de referencia.

En cuanto al personal farmacéutico, según recoge la orden, se trata de garantizar que la homologación sanitaria de todos aquellos medicamentos, productos sanitarios y dietéticos que no admitan demora pueda realizarse dentro de los plazos y requisitos establecidos en la normativa vigente, asegurando así la continuidad asistencial y evitando perjuicios graves para la salud de las personas usuarias.

Asimismo, en lo que respecta al personal odontológico, "es necesario asegurar" una dotación mínima que permita atender procesos odontológicos agudos, especialmente los que afecten a la población infantil.

En el tramo ordinario de atención en los centros de salud, se establece que para centros con cuatro o menos médicos de familia, un efectivo; en centros con cinco a ocho médicos de familia, dos efectivos; en centros con nueve a doce médicos de familia, tres efectivos; y en centros con trece o más médicos de familia, cuatro efectivos.