El Hospital Quirónsalud A Coruña incorpora una técnica mínimamente invasiva para tratar la insuficiencia mitral

El Hospital Quirónsalud A Coruña ha realizado con éxito una intervención de reparación transcatéter de la válvula mitral mediante un dispositivo tipo clip, una técnica mínimamente invasiva que abre una alternativa terapéutica a la cirugía convencional para tratar la insuficiencia mitral. Este procedimiento supone una opción eficaz para pacientes con esta patología cardiaca grave que presentan alto riesgo quirúrgico, mejorando su calidad de vida y ampliando las posibilidades de tratamiento.

La intervención, según informa el centro hospitalario en nota de prensa, fue llevada a cabo por los doctores Pablo Piñón y José Manuel Vázquez, especialistas en Cardiología del centro coruñés. Ambos destacan que “la incorporación de esta técnica permite ofrecer a nuestros pacientes una nueva alternativa dentro de las intervenciones cardiacas mediante procedimientos mínimamente invasivos, con una recuperación más rápida y menor riesgo de complicaciones; y se suma así a otros que ya se realizan en el hospital, como la revascularización coronaria, el implante de válvulas aórticas o el cierre de alteraciones cardiacas como la orejuela izquierda o el foramen oval”.

Una técnica que mejora la calidad de vida

La insuficiencia mitral es la valvulopatía más frecuente en la población adulta. En Europa, afecta moderada o gravemente a entre el 0,6% y el 0,7% de las personas mayores de 50 años, una cifra que aumenta hasta el 10% en los mayores de 75.

“El problema aparece cuando la válvula mitral no cierra bien y la sangre que debería avanzar hacia el resto del cuerpo vuelve a la aurícula”, explica el doctor Vázquez. “Esto obliga al corazón a trabajar más, aumentando la presión en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares, lo que puede causar arritmias o falta de aire incluso con esfuerzos leves”.

El especialista subraya que esta situación “afecta notablemente a la capacidad de los pacientes para mantener una vida activa, especialmente en personas mayores, pudiendo provocar ingresos hospitalarios frecuentes”.

Una alternativa para pacientes con alto riesgo quirúrgico

El sistema consiste en un pequeño dispositivo tipo clip que se introduce por una punción en la vena de la ingle y se dirige hasta la válvula mitral para fijar sus valvas y mejorar su cierre, permitiendo que la sangre fluya en una única dirección.

Según explica el doctor Piñón, esta técnica está indicada especialmente para pacientes con insuficiencia mitral grave que no son candidatos a cirugía convencional o presentan alto riesgo quirúrgico, siempre que su anatomía sea adecuada. Por ello, recalca que “es fundamental una correcta valoración cardiológica y un análisis detallado mediante imagen cardíaca”.

Tecnología avanzada y trabajo en equipo

El éxito del procedimiento depende en gran medida del uso de ecocardiografía transesofágica 3D y rayos X, que permiten una guía precisa del catéter. En la intervención participaron cardiólogos intervencionistas, especialistas en imagen cardíaca, anestesiólogos, personal de enfermería y técnicos especializados, reforzando la coordinación multidisciplinar del equipo.

Aunque esta técnica ya se emplea en otros centros de Galicia, su incorporación al Hospital Quirónsalud A Coruña supone un avance en la oferta terapéutica cardiológica de la comunidad. “Cualquier progreso que mejore la seguridad y efectividad del tratamiento es un hito relevante”, señala el doctor Vázquez.

Para los pacientes mayores o con patologías complejas, disponer de este tipo de intervención en su entorno supone una nueva oportunidad de tratamiento antes limitada a centros de referencia.