Profesionales del hospital de Ferrol destacan en la reunión de la Sociedad Gallega de Oftalmología

El Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) ha tenido una participación destacada en la 52ª Reunión de la Sociedade Galega de Oftalmoloxía, que se celebra en A Coruña.

Durante el encuentro, profesionales del servicio de Oftalmología han presentado cuatro ponencias y tres comunicaciones libres, mostrando los últimos avances en cirugía de catarata, enfermedades de retina y tratamiento del glaucoma.

La jefa del servicio, Lola Álvarez Díaz, centró su intervención en la cirugía de catarata en pacientes con uveítis, destacando la importancia de un manejo adecuado para prevenir complicaciones postoperatorias y mejorar los resultados visuales.

Por su parte, la oftalmóloga Nuria Olivier Pascual abordó la aplicación del Código Ictus en retina, subrayando la necesidad de un enfoque multidisciplinar para pacientes con oclusiones arteriales retinianas y su relación con eventos cardio y cerebrovasculares.

En el ámbito de la cirugía vitrorretiniana, Antonio García Ben presentó su ponencia sobre foveoschisis miópica, una complicación frecuente en la miopía patológica, analizando su progresión y la toma de decisiones terapéuticas basadas en la agudeza visual y hallazgos tomográficos.

Mientras, la oftalmóloga Sara Pose Bazarra presentó un nuevo dispositivo quirúrgico para el tratamiento del glaucoma, subrayando su potencial para prevenir la pérdida de visión.

Además, los profesionales del CHUF participaron en las comunicaciones libres. Antonio García expuso los resultados del uso de plasma rico en factores de crecimiento en grandes agujeros maculares; Jorge Noguera Campos presentó las suturas compresivas modificadas para la hipotonía refractaria post-cirugía de glaucoma; y Cristóbal Quintero González compartió la experiencia clínica en el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad y edema macular diabético durante un año.