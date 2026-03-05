El 60% de las enfermeras en Galicia ha pensado en dejar la profesión por problemas de conciliación

Gran parte de las enfermeras y fisioterapeutas en Galicia se muestran insatisfechas con la conciliación entre su vida laboral y su vida personal y familiar, de modo que el 57,3% se ha planteado abandonar la profesión por este motivo, unos tres puntos menos que la media española (60,4%).

Así lo indican los resultados de una macroencuesta que ha presentado este jueves el Sindicato de Enfermería (SATSE) en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en la que han participado 11.481 enfermeras y fisioterapeutas de toda España. De ellas, el 87,85 por ciento son mujeres y el 12,15 por ciento hombres.

La encuesta forma parte de la nueva campaña de información y sensibilización que, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', pretende visibilizar y denunciar los graves problemas de conciliación que sufren las profesionales de enfermería y fisioterapia en España.

"El derecho a poder conciliar nuestra vida profesional con la personal es permanentemente vulnerado desde las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas, que priorizan el ahorro económico y la productividad por encima de las personas. Es un grave problema que nos afecta a nivel profesional y personal y que también perjudica al sistema sanitario y a la atención y cuidados de los pacientes", ha señalado la adjunta a la Secretaría de Acción Sindical de SATSE, Paloma Repila.

Además, el 61,2% de las encuestadas en España afirma que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y el 56,87% dice que a su salud física. La mitad apunta que inciden en sus relaciones familiares y personales, y el 47,15% a su rendimiento.

Por su parte, ocho de cada diez (78,82%) resalta que la falta de medidas de conciliación afecta al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y casi una misma proporción (77,82%) detalla que las tensiones generadas en el trabajo afectan a su vida personal y familiar.

Escasez de profesionales

El sondeo de SATSE también pregunta por cuáles son las condiciones de trabajo que más afectan a la conciliación, y un 81,61% apunta a la falta de personal en los centros. Además, un 69,54% se refiere a los cambios de turnos imprevistos; un 60,48%, a trabajar los fines de semana y festivos; el 57,87 %, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo, y el 55,48%, a trabajar por las noches.

En cuanto a las consecuencias de los problemas y barreras para conciliar, la secretaria de la Comisión de Igualdad de SATSE, Carmen Guerrero, ha explicado que las principales son la pérdida de oportunidades de desarrollo profesional y laboral, así como económicas, y la dificultad para hacer planes a corto, medio y largo plazo.

Nuevo Estatuto Marco

La adjunta a la Secretaría de Acción Sindical de SATSE, Paloma Repila ha subrayado que a nivel estatal se ha conseguido que la reforma la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple "mejoras y avances reales". "Como el reconocimiento expreso de la conciliación como un derecho, la regulación de la jornada a 35 horas, la limitación de las guardias y una mayor previsibilidad en la planificación de los turnos", ha destacado.

Tras ello, se ha referido al reconocimiento del "solape de jornada" como tiempo efectivo de trabajo; la ampliación de la consideración de periodo de trabajo nocturno y que los servicios de salud deberán negociar un Plan de Conciliación que hasta ahora no era obligatorio. También se reconoce el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo y al disfrute fraccionado de la excedencia por cuidado de familiares.

Por ello, ha asegurado que SATSE reclamará a los partidos políticos en el Congreso que todas estas mejoras no sean modificadas o "desvirtuadas" durante la tramitación de la ley, y, una vez se apruebe, exigirá en las mesas de negociación de cada autonomía que se hagan realidad con la mayor celeridad posible.