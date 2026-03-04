Galicia registró en 2025 casi medio centenar de denuncias por agresiones a sanitarios

Movilizaciones contra las agresiones en el CHUAC, en una foto de archivo. Cedida

Galicia registró casi medio centenar de denuncias por agresiones a sanitarios en 2025, según datos difundidos por la Policía Nacional este miércoles. Una cifra que supone un incremento con respecto al año anterior, cuando la cifra era de 32.

Los agentes tramitaron en España un total 513 denuncias. Los tipos delictivos más habituales fueron el atentado a funcionario público, las amenazas y las lesiones.

A Coruña, con 30 denuncias, es quinta provincia del país con mayor cifra, solo por detrás de Sevilla (60), Málaga (44), Cádiz (37) y Madrid (35). El resto de denuncias en Galicia se reparten entre Pontevedra (13) y Lugo (3), sin que consten en Ourense.

138 detenciones en España

La Policía Nacional realizó 138 detenciones relacionadas con agresiones a sanitarios en 2025, un año en el que subieron las denuncias un 26% y se realizaron 11.000 intervenciones policiales, concretamente más de 3.500 en centros sanitarios y 8.000 en asistencias domiciliarias.

"Tenemos un problema, los sanitarios están siendo agredidos y la mayoría no denuncia", ha señalado el Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, en una rueda de prensa en el Complejo de Canillas (Madrid) junto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo.

En 2025 se contabilizaron un total de 513 denuncias, lo que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior, "observándose un aumento de los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas", según ha destacado la Policía en una nota de prensa.

¿Cuáles son los principales delitos?

Los tipos delictivos más frecuentes en el ámbito sanitario fueron los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, realizadas mediante intimidación, violencia física y violencia psíquica.

El aumento de las denuncias, sin embargo, no implica el incremento de las agresiones, ya que según los responsables policiales podría deberse a una mayor concienciación por parte del colectivo sanitario de denunciar.

"La casuística es variable", ha comentado el comisario López Gordo, en referencia a casos relacionados con la dosis de medicamentos o la tardanza en recibir atención. "Hay que concienciar para que haya denuncias, eso es lo importante", ha expuesto, según recote Europa Press.

Las provincias con mayor incidencia en plantillas de la Policía Nacional fueron Sevilla, Málaga y Cádiz, mientras que los lunes y martes, entre las 11:00 y las 12:00 horas, fueron los días con mayor número de casos.

Los médicos son la profesión sanitaria que más denuncias interpuso, como viene siendo habitual, seguidos de los enfermeros.