Gómez Caamaño se reunirá con el sindicato gallego O'Mega para frenar la huelga de médicos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado este martes durante un visita al Hospital de Calde, en Lugo, que mantendrán próximamente una reunión con el sindicato O'Mega para intentar llegar a un acuerdo que permita suspender las movilizaciones de médicos de atención primaria.

"Pero, para llegar a un acuerdo, hace falta que las dos partes intenten llegar a él", matizó el mandatario autonómico, tal y como recoge Europa Press, que no ha dado una fecha concreta para celebrar esta reunión.

El conselleiro de Sanidade ha situado la tasa de seguimiento de la huelga de facultativos convocada por O'Mega sobre el 6%, "muy similar a la de ayer", indicaba el titular autonómico de Sanidade. Según su departamento, como consecuencia del paro, se suspendieron este lunes en Galicia 5.519 consultas de atención primaria.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área de A Coruña e Cee fue del 6,47%; en la de Ferrol, 7,81%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 6,92%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,79%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,78%; en la de Pontevedra e O Salnés, 4,85%; y en la de Vigo, 10,47%.

Por ello, la consellería insta a la central sindical a sumarse al acuerdo mayoritario sobre primaria "para evitarles a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido".

Recuerdan que el departamento sanitario realizó el pasado viernes "un gran esfuerzo negociador" con el sindicato convocante de la huelga indefinida para desconvocar el paro. "La postura adoptada por el sindicato convocante, que rechazó la desconvocatoria cautelar de la huelga, ha impedido llegar a un acuerdo para evitar un paro perjudicial para los pacientes y los profesionales de la sanidad pública", remarcan.

O'Mega afirma que el acuerdo firmado con sindicatos no reporta beneficios

Por su parte, desde el sindicato O'Mega sitúan el seguimiento de la huelga en Atención Primaria este martes en casi el 70%, con concentraciones ante los centros de salud.

Asimismo, afirman que los acuerdos firmados por la Consellería de Sanidade con los sindicatos de clase no suponen ningún tipo de beneficio para médicos ni para pacientes, "como demuestra el hecho de que los primeros estén en huelga y los segundos tengan la peor opinión de la Sanidad pública registrada desde la llegada de Alfonso Rueda a la presidencia de la Xunta".

En este sentido, el sindicato mayoritario entre los médicos gallegos, considera que la ineficiencia de estos acuerdos se deriva de que "no fueron negociados con quienes realmente representan al colectivo de médicos y facultativos y conoce la situación actual, las carencias y las necesidades, del sistema sanitario gallego".

Cuestiones como la jornada laboral de médicos y facultativos, la limitación de las agendas médicas, la equiparación salarial entre los facultativos de Atención Primaria o el fin de la discriminación en la retribución de los complementos a pediatras, odontólogos y farmacéuticos "no pueden ser negociadas por la Xunta con los sindicatos de clase, sino con el único sindicato profesional que representa a los médicos gallegos".

Servicio "al borde del colapso"

Por último, el sindicato alerta de un servicio "al borde del colapso", situación de la que solo se salva por el "esfuerzo" de los facultativos. "Pero todo tiene un límite", afirman, tal y como recoge Europa Press.

Frente al centro de Adormideras, en la ciudad herculina, el delegado sindical de Atención Primaria en A Coruña, Pablo Rodríguez Crespo, ha recordado que el paro comenzó en noviembre y que, aunque "efectivamente, hubo organizaciones sindicales que llegaron a un acuerdo y desconvocaron la huelga", a ellos les pareció "insuficiente desde el primer momento".

Asimismo, ha reiterado que quien rompió la negociación para suspender el paro fue la Consellería de Sanidade. "El viernes pasado tuvimos una reunión. Empezamos a tratar el punto de las agendas y parecía que había un principio de acuerdo, un punto de encuentro. Y cancelaron las negociaciones a las 16 horas", recuerda.

Alega que el sindicato "propuso y mostró disponibilidad" para que las negociaciones continuasen esa tarde, "incluso durante el fin de semana", pero "las rechazaron". "En principio nos convocaron a una nueva reunión el lunes a cambio de desconvocar la huelga. El sindicato que sin un compromiso claro, seguíamos adelante, pero abiertos obviamente a continuar las negociaciones. De momento la consellería no notificó nueva reunión", ha relatado.