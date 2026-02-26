Rueda destaca los "importantes avances" de Galicia en el tratamiento y prevención del cáncer Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy los "importantes avances" que está haciendo Galicia en eltratamiento y prevención del cáncer, y defendió la importancia de seguir avanzando en un modelo sanitario humanizado, que ponga en valor el bienestar de los pacientes en el centro.

Así lo apuntó esta mañana después de visitar la nueva sala de espera de oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), en donde estuvo acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, así como por profesionales sanitarios y representantes de los pacientes.

Rueda señaló que la Xunta invirtió un millón de euros en la transformación de la terraza de este hospital en un espacio acogedor al servicio de los pacientes oncológicos, que se podrá usar desde este mismo lunes. Se trata de un área renovada, con vistas, con nuevo mobiliario y que ofrece más comodidades.

"Esto contribuirá a mejorar un poco todo lo que rodea el efecto tremendo de tener una enfermedad oncológico o de estar esperando un diagnóstico, por supuesto, para pacientes, pero también para los familiares y los cuidadores, que también hay que pensar en ellos", aseguró Rueda.

El titular del Ejecutivo gallego inscribió esta iniciativa en una estrategia global de "humanizar" las salas de espera.

De esta manera, recordó que ya se están realizando actuaciones en ese sentido en Vigo, además de los trabajos previstos en Ourense y Ferrol. En Coruña y Lugo ya se acometieron mejoras recientemente; y en Pontevedra se incorporará en el nuevo hospital, con salas de espera humanizadas.

"Estos pequeños avances a veces son mucho más importantes de lo que creemos", afirmó, al tiempo que señaló que "hay diferencia entre estar pasando por un rato que nunca es agradable y que te das cuenta también de que se están preocupando por ti".

Avances contra el cáncer

En su intervención, Rueda enumeró algunas de las iniciativas pioneras que está impulsando Galicia en el tratamiento y prevención del cáncer.

Entre otras, puso en valor la creación de hospitales de día oncológicos en los hospitales comarcales de Costa da Morte, en Cee, en Barbanza y en Ribeira; el proyecto Xenoma Galicia, que esta misma semana comenzó una nueva fase y que es uno de los de mayor envergadura del mundo; o la ampliación y extensión de los programas de cribado.

También destacó la relevancia del centro de terapias avanzadas CAR-T, que este año comenzará a fabricar sus propias terapias; y del centro de protonterapia, cuyas obras están a punto de finalizar.

Al respecto de este último, se estima que empiece a tratar a los primeros pacientes a finales de este año o principios del próximo, lo que convertirá a Galicia en la primera sanidad pública en ofrecer este tratamiento.

Por último, Rueda agradeció el "compromiso y trabajo diario de los profesionales" que hacen posibles tantos avances como la humanización de la sanidad.

Además, elogió la implicación de los pacientes, a quienes les trasladó su apoyo y el cariño del Gobierno gallego, así como destacó el papel y compromiso de la Asociación Española contra el Cáncer y de sus voluntarios.