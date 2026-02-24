A Coruña acoge mañana la primera Gala de Oncología Integral con el foco en el bienestar del paciente

El próximo miércoles, 25 de febrero, tendrá lugar en A Coruña la primera Gala de Oncología Integral organizada por el Centro Oncológico de Galicia (COG). El evento busca dar visibilidad a lo que a veces se atiende menos durante el proceso de una enfermedad de este tipo: el bienestar, la salud mental, física y personal del paciente.

La gala, que empezará a las 17:00 horas en el Espacio Avenida de Abanca, estará conducida por el presentador Xosé Ramón Gayoso y contará con la participación de la actriz Cristina Medina, conocida por interpretar a Nines en la serie La que se avecina, quien también es paciente oncológica.

El eje central será una mesa redonda en la que participarán profesionales sanitarios y pacientes trasladando sus impresiones y realidades para responder preguntas como: ¿Qué echan en falta los pacientes oncológicos? ¿Qué necesitan?

En total, reunirá a unos 250 invitados, entre ellos el Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, médicos, pacientes oncológicos y personal del COG.

La iniciativa nace en el propio Servicio de Oncología Médica del COG y esperan seguir desarrollándola en los próximos meses. "Buscamos poner el foco en preocuparnos más por la forma física de la persona, que se miren a un espejo y no se vean tan paciente oncológica o paciente oncológico", explica Carmen Amenedo, responsable de organización de la gala.

La celebración de esta primera gala no es su única iniciativa, entre sus ideas se encuentra poner en marcha talleres orientados a los pacientes: "Queremos hablar sobre sexualidad, microblading o impartir yoga", concluye Carmen. Todo con el fin de desmentir bulos relacionados con los procesos oncológicos y brindar pautas que mejoren la vida de los pacientes.