Galicia suma un nuevo caso de viruela del mono y el Sergas refuerza medidas de prevención

Imagen de archivo de un caso de viruela del mono.

Galicia registra 15 casos confirmados de viruela del mono, tras detectarse un nuevo contagio la pasada semana. La mayoría se concentran en la provincia de A Coruña, con 13 casos, mientras que Pontevedra suma 2.

La enfermedad, que se transmite principalmente por contacto estrecho, mantiene a las autoridades sanitarias en alerta para evitar su expansión.

Sanidad recuerda que la prevención sigue siendo clave. Las recomendaciones incluyen el uso de preservativo en relaciones sexuales de riesgo, la vacunación preventiva contra la viruela del mono para los grupos más vulnerables y la consulta médica inmediata ante síntomas o lesiones compatibles.

Para frenar la transmisión, las autoridades aplican un protocolo riguroso: se realiza toma de muestras para confirmar el caso y determinar el clado del virus, se proporcionan indicaciones de aislamiento e higiene a los pacientes, y se lleva a cabo la búsqueda y seguimiento de contactos estrechos, a quienes se ofrece vacunación hasta 14 días tras la exposición.

La rápida detección de nuevos casos y la cooperación de la población son fundamentales para interrumpir las cadenas de contagio.

Desde Sanidad advierten que, aunque los casos siguen siendo limitados, la vigilancia activa y la información preventiva son esenciales para mantener la situación bajo control.