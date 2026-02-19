De nuevo, cifras dispares entre Xunta y O'Mega en la huelga de médicos de Galicia: de 19% a 86%

La tercera jornada de huelga médica convocada a nivel estatal contra el borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad volvió a evidenciar una profunda divergencia en los datos de seguimiento ofrecidos por la Xunta y por el sindicato médico O'Mega.

Mientras la Administración autonómica sitúa la participación en porcentajes moderados, el sindicato mayoritario entre los facultativos gallegos eleva el respaldo a cifras que superan ampliamente el ochenta por ciento en el ámbito hospitalario.

Según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde, el seguimiento de la huelga en el turno de mañana alcanzó el 19,26 por ciento en el conjunto de la sanidad pública gallega, con una incidencia mayor en la atención hospitalaria, donde la participación se situó en el 24,51 por ciento, diferenciándose entre los siete grandes hospitales del Sergas, que registraron una media del 25,34 por ciento, y los hospitales comarcales, que alcanzaron el 15,71 por ciento.

En Atención Primaria el seguimiento según la Xunta fue notablemente inferior y se situó en el 5,35 por ciento, con diferencias entre áreas sanitarias.

Frente a estas cifras, el sindicato O'Mega sostiene que el respaldo fue muy superior y sitúa el seguimiento en el 86,2 por ciento en los hospitales y en el 25 por ciento en los centros de salud dependientes del Sergas, detallando que en A Coruña la incidencia fue del 83,5 por ciento en atención hospitalaria y del 24,8 por ciento en primaria, en Santiago del 86,8 y del 26,3 por ciento respectivamente, en Ferrol del 85,3 y del 22,4 por ciento, en Lugo del 88,6 y del 20,2 por ciento, en Ourense del 83,9 y del 19,7 por ciento y en Vigo del 88,3 y del 28,4 por ciento.

El sindicato también destacó que centenares de médicos se concentraron ante los principales hospitales gallegos a las once de la mañana y advirtió que la huelga estatal se reanudará el 16 de marzo y continuará una semana al mes hasta junio si el Ministerio de Sanidad no abre una negociación sobre un estatuto propio para la profesión médica, además de convocar para el 2 de marzo una huelga indefinida en Galicia para exigir a la Xunta un plan de choque que permita descongestionar la Atención Primaria y reducir las listas de espera, considerando contradictoria la postura del conselleiro de Sanidade al reclamar diálogo al Ministerio, mientras, según denuncian, no negocia con los médicos gallegos para evitar un nuevo conflicto en la comunidad.