El área sanitaria de Santiago iniciará este lunes una nueva fase del proyecto Xenoma

La Xunta iniciará el próximo lunes, 23 de febrero, la toma de muestras de una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el área sanitaria de Santiago y Barbanza.

También se enviará un mensaje SMS de recordatorio para que las personas invitadas, de forma aleatoria, marquen su cita de extracción en su hospital de referencia. A través de la app Sergas Móbil están habilitados 703 huecos para citas en el Hospital Clínico de Santiago y 125 para el Hospital de Barbanza.

Las citas están disponibles de lunes a jueves en horario de tarde. El personal sanitario informará a los participantes y llevará a cabo una extracción de la muestra de sangre, hasta llegar a los 5.000 participantes de toda Galicia.

Detección precoz

Con las muestras recogidas en el marco del proyecto Xenoma se busca identificar variantes de genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto y participar en estudios clínicos.

En este momento, la primera y la segunda fase piloto del proyecto permitieron identificar 19 nuevas variantes genéticas de alto riesgo.

En consulta, dependiendo de la variante detectada, se informa de las opciones de seguimiento personalizado, de si se deben hacer pruebas a algún familiar y de hábitos de vida saludable que se pueden seguir para disminuir el riesgo en caso de que, finalmente, aparezca la patología.

Este proyecto de investigación de medicina personalizada cuenta con una inversión de la Xunta de 20 millones de euros y tiene como objetivo recopilar el ADN de 400.000 personas.

Por eso, por el porcentaje de la población incluida, Xenoma Galicia es uno de los proyectos de mayor envergadura del mundo. Permitirá predecir el riesgo de enfermedades antes de que aparezcan para poder anticiparse a ellas y ofrecer tratamientos farmacológicos individualizados.

Esto pondrá a Galicia en la primera línea de la investigación biomédica, además de ser un revulsivo para la industria biotecnológica y farmacéutica del país.

El proyecto está coordinado por la Consellería de Sanidade bajo la dirección de los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, María Brión y Ángel Carracedo, y contribuirá al diseño de nuevos programas de prevención y detección temprana y personalizada.

Además, establecerá las bases de un cribado genético sostenible y equitativo.