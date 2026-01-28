Galicia no registra casos de sarampión desde 2024 pese a que España ya no está libre según la OMS

España ha dejado de ser territorio libre de sarampión según ha anunciado la OMS, pero Galicia resiste a esta enfermedad, en parte gracias a la estrategia de vacunación emprendida desde hace años por el Sergas. Y es que la cobertura de la población infantil roza el 95% para las dos dosis. No ha sido el único país en perder ese estatus, algo que también le ha sucedido a Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbayán y Uzbekistán.

En Galicia, no se han detectado casos de esta enfermedad desde el año 2024, cuando fueron diagnosticados dos, con relación entre ambos al estar vinculado epidemiológicamente el segundo con el primero, según ha precisado la Xunta de Galicia a consulta de Quincemil. Justamente en ese año hubo un aumento de casos a nivel mundial y europeo. Son los dos únicos con positivo en esta enfermedad desde 2021, según los datos autonómicos.

Desde esa fecha, no ha habido más positivos, aunque sí sospechas que han necesitado de un muestreo para ser declaradas negativas. En 2023 hubo dos indicios y en 2025, otras cinco. Todas ellas fueron descartadas tras el análisis microbiológico.

Importante el refuerzo de la vacunación en algunos colectivos

El Sergas insiste en la necesidad de reforzar la vacunación en algunos colectivos, como son los sanitarios, los viajeros y las personas migrantes o trabajadores temporales. Todo ello con el objetivo de aumentar la protección frente a la aparición de casos esporádicos que puedan expandirse.

¿Cuándo se está libre de esta enfermedad?

El criterio de la OMS para declarar a un país libre de Sarampión es que no haya transmisión endémica durante tres años. España lo consiguió en 2016, con Mariano Rajoy al frente del gobierno y dos cargos del PP al frente del Ministerio de Sanidad en esa anualidad: Alfonso Alonso hasta el 16 de agosto y, desde esa fecha, Dolors Montserrat.

En Galicia, el presidente de la Xunta era el hoy líder de la oposición a nivel nacional, el popular Alberto Núñez Feijoo, y al frente de la consellería de Sanidade estaba el excalcalde de Baiona Jesús Vázquez Almuiña. Julio García Comesaña lo relevó de su cargo tras la pandemia de COVID-19.