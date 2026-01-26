El proyecto Xenoma Galicia llegará a más gallegos con una nueva fase

Imagen de archivo de unos investigadores en el laboratorio. iStock

La Xunta de Galicia pondrá en marcha una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia que permitirá analizar el ADN de 5.000 personas más, tras cerrar con éxito la fase piloto desarrollada en 2025.

El proceso comenzará en febrero en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza y se extenderá de forma progresiva al resto de Galicia en los próximos meses.

Las invitaciones se enviarán de manera aleatoria mediante mensajes SMS, comenzando con cerca de 2.800 personas de esta área sanitaria hasta completar una muestra de 828 participantes, para después ampliarse cada mes al menos a una nueva área sanitaria.

El mensaje incluirá un enlace con información del proyecto y las indicaciones para concertar cita a través de la aplicación Sergas Móbil para la extracción de sangre en el hospital de referencia.

Con estas muestras, el proyecto busca identificar genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del Xenoma Galicia y facilitar la participación en estudios clínicos. Las personas con resultados negativos serán informadas por SMS, mientras que quienes den positivo contarán con cita especializada para asesoramiento genético.

El balance de las fases piloto refleja la detección de 19 nuevos casos de variantes genéticas de alto riesgo, tras analizar muestras de sangre y saliva recogidas en distintos municipios representativos del ámbito urbano, semiurbano y rural. Estos resultados permiten ofrecer seguimiento personalizado, recomendaciones preventivas y orientación familiar, según cada caso.

La Xunta destina 20 millones de euros a este proyecto de investigación en medicina personalizada, con el objetivo de recompilar el ADN de 400.000 gallegos.

Por su alcance poblacional, Xenoma Galicia se sitúa entre los proyectos de mayor envergadura a nivel mundial y aspira a anticiparse a la aparición de enfermedades y ofrecer tratamientos farmacológicos individualizados, situando a Galicia en la primera línea de la investigación biomédica.