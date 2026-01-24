Carral (A Coruña) analiza junto a la Xunta de Galicia las necesidades sanitarias del municipio

El Ayuntamiento de Carral y la Xunta de Galicia han iniciado un trabajo conjunto para analizar las necesidades de la atención sanitaria en el municipio, con el objetivo de mejorar los servicios de atención primaria ante el crecimiento poblacional registrado en los últimos años.

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, mantuvo una reunión de trabajo con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la que también participaron el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, y la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, Amparo Pousada, así como la concejala de Sanidade, Cristina Casal, y el edil Francisco Bello.

Entre las opciones abordadas figura la posible construcción de un nuevo centro médico a corto o medio plazo en las inmediaciones del actual.

Durante el encuentro se acordó la próxima visita de personal técnico de la Consellería al municipio para evaluar las necesidades del centro de salud tanto a corto como a medio plazo. A la espera de ese análisis, el conselleiro mostró su predisposición a impulsar las mejoras que se consideren necesarias.

El regidor agradeció la buena disposición del titular de Sanidade, que se mostró interesado en las demandas municipales, "entendiendo que un ayuntamiento como Carral, en pleno crecimiento, necesita mejoras en las infraestructuras de atención primaria para ofrecer la mejor asistencia a los vecinos y vecinas".

Ambas partes coincidieron además en la necesidad de mantener en buen estado las instalaciones actuales, abordando problemas como las humedades, la sensación térmica en el interior del edificio y la renovación de las ventanas, entre otras actuaciones urgentes.

Fernández Mouriño recordó que la mejora de los servicios públicos es una prioridad del Gobierno municipal, en un contexto en el que Carral ha alcanzado ya los 7.000 habitantes, a los que se suman nuevas familias tras la finalización de viviendas procedentes de la Sareb.

"Este crecimiento tiene que ir de la mano de más y mejores servicios, no solo en el centro de salud, sino también en los centros educativos", señaló.

En este sentido, destacó la colaboración de la Xunta, que permitirá la ampliación del CEIP Vicente Otero Valcárcel y la mejora de la escuela infantil, "dos proyectos con los que se avanza de forma decidida hacia la mejora de las infraestructuras para la vecindad".