Galicia necesita sangre de forma urgente: alerta por los bajos niveles de 0 negativo

Galicia necesita sangre con urgencia. Y así lo hacen saber desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que alerta de las bajas reservas del grupo 0 negativo, y llaman a la ciudadanía a donar para revertir esta situación.

Ponen el foco en las bajas reservas de este grupo en particular, pero la escasez de sangre también afecta a los grupos A+, A- y 0+, con reservas "muy bajas", tal y como informan desde ADOS.

La situación en grupo 0 negativo ya es de "alerta", tal y como califican desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que siempre incide en la necesidad que hay en los hospitales, pues muchas personas necesitan transfusiones de algún componente de sangre por múltiples razones como una operación, un accidente, un trasplante...

Por ello, y de cara a facilitar las donaciones, ADOS intensifica esta semana su campaña de donación en Galicia con visitas a centros educativos y el despliegue de unidades móviles por numerosos municipios.

¿Dónde donar sangre esta semana?

El miércoles la campaña llegará a Riazor (A Coruña), Frades, Miño, Ponteceso, la plaza Roja de Santiago, Monbus y la plaza Maior de Lugo, Viana do Bolo, la zona de Ferraría de Pontevedra y los barrios de Cabral y Teis, en Vigo.

El jueves las unidades estarán en el Cantón-Obelisco de A Coruña, Boimorto, Mugardos, Oleiros, Rois, Ribadeo, A Merca, Taboadela, el barrio del Vinteún de Ourense, Ponteareas, el barrio de O Calvario de Vigo y Vilanova de Arousa.

El viernes se podrá donar en A Laracha, Boiro, Culleredo, Fene, Trazo, el Centro Comercial As Termas de Lugo, Xinzo de Limia, Ponteareas, la calle Príncipe de Vigo y Vilagarcía de Arousa.

La campaña continuará el sábado en Boiro, Ordes, la calle Príncipe de Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Toda la información actualizada sobre horarios y ubicaciones puede consultarse en la web ados.sergas.gal, en las redes sociales de ADOS o en el teléfono gratuito 900 100 828.