El Hospital Quirónsalud A Coruña, mejor hospital privado de Galicia según el IEH 2025

El Hospital Quirónsalud A Coruña reitera su liderazgo en Galicia tras ser designado por tercer año consecutivo como mejor hospital privado de la comunidad por el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025, publicado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGA), que, además, lo sitúa de nuevo en el cuarto puesto del ranking general de centros gallegos solo por detrás del Hospital Universitario de A Coruña, el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

Para la elaboración de este exhaustivo análisis, se han realizado 2.300 encuestas a profesionales del ámbito de la salud en España procedentes de distintos hospitales, dando como resultado un IEH con base en los datos y resultados de estos centros, así como en las percepciones de los profesionales que trabajan en ellos. Este análisis, que cumple ya su décima edición, vuelve a colocar a la Fundación Jiménez Díaz como mejor hospital de España.



El IEH es el termómetro sanitario que anualmente mide el nivel de excelencia de los centros hospitalarios del país, que tiene su reflejo, entre otros aspectos, en su personal altamente cualificado, que incluye algunos de los mejores médicos y especialistas en Europa; las inversiones significativas en infraestructura hospitalaria y en tecnología médica; el alto nivel científico; la forma en que se aborda la atención al paciente, con un creciente énfasis en la humanización de los cuidados; y, también, por la amplia accesibilidad característica del sistema de salud español.

El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza los centros hospitalarios españoles públicos y privados con mayor compromiso con la calidad y la sostenibilidad de un sistema de salud universal. El CGEA tiene en cuenta parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción percibidos por el paciente, así como la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos asignados.

El IEH se elabora con base en tres ejes: IEH General (los 10 mejores centros a nivel nacional), IEH autonómico (los cinco mejores de cada CCAA) e IEH por especialidades (los tres mejores, según especialidad).