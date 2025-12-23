La gripe "decrece" en Galicia, aunque la Xunta pide extremar las precauciones en Navidad

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó esta mañana el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela para presentar los últimos datos sobre la campaña de vacunación frente a la gripe y animar a la población a participar en el ensayo clínico Sincigal, un estudio que ya ha reclutado casi 14.000 personas y que evalúa la eficacia de la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en adultos.

Acompañado del gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio, y del jefe del servicio de Pediatría del hospital, Federico Martinón, Gómez Caamaño recordó que Galicia fue pionera a nivel mundial al incluir la inmunización frente al VRS en lactantes, evitando cerca de 400 hospitalizaciones anuales por bronquiolitis en neonatos.

El ensayo Sincigal comenzó invitando a participar a personas mayores de 60 años, el grupo de mayor riesgo, pero desde la semana pasada está abierto a todos los mayores de 18 años.

Gómez Caamaño destacó que el objetivo es lograr una muestra "amplia y representativa" que permita obtener resultados concluyentes sobre la eficacia de la vacuna. Actualmente, cerca de 200 centros de salud de Galicia participan en el estudio, además de los hospitales de referencia.

Cobertura de vacunación frente a la gripe

Durante la visita, el conselleiro avanzó que la sanidad pública gallega supera ya las tasas de vacunación de 2024, alcanzando aproximadamente el 82 % en mayores de 80 años y más del 85 % en el grupo de 80 a 84 años.

Además, casi el 65 % del personal sanitario está inmunizado y la cobertura en mujeres embarazadas ronda el 45 %. Entre los menores de dos años, cerca del 72 % ya ha recibido la vacuna.

Pico de la epidemia

Según el servicio de vigilancia epidemiológico de Salud Pública, Galicia ya ha alcanzado el pico de la onda epidémica de la gripe, por lo que se espera un descenso progresivo de las consultas vinculadas a infecciones respiratorias en los próximos días.

No obstante, Gómez Caamaño hizo un llamamiento a la ciudadanía a protegerse frente a la gripe durante las fechas de reuniones familiares, recordando que "protegerse es fundamental para cuidar de nuestros seres queridos".