Vigilantes de seguridad exigen en A Coruña mejoras para evitar agresiones en los hospitales

Vigilantes de seguridad protestan en A Coruña ante el aumento de las agresiones en hospitales Cedida

La agresión sufrida hace dos fines de semana por un vigilante de seguridad del hospital de Oza, en A Coruña, al que un paciente mordió en la oreja, ha llevado a que los sindicatos USO y UGT inicien este lunes, 22 de diciembre, un calendario con tres movilizaciones entre A Coruña y Santiago para reclamar medidas urgentes que refuercen la seguridad en los centros sanitarios ante el aumento de episodios violentos.

De esta manera, este lunes el Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) ha sido el protagonista de la primera de las movilizaciones. Alrededor de las 11:30 horas, los manifestantes se reunieron a las puertas del servicio de urgencias del centro hospitalario para iniciar una marcha que recorrió el exterior del recinto hospitalario: pasando por la entrada a la cuarta planta y el acceso al hospital de día.

Javier Souto, secretario de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Galicia USO, explicó que esta se trata de la primera de las tres concentraciones previstas para las próximas semanas. "Es el comienzo por la lucha de nuestros derechos a tener una protección y a una variedad de mejoras en lo referido a la situación actual de los vigilantes de seguridad que prestan servicios en las áreas sanitarias del Sergas", señaló.

El miércoles 7 de enero la harán frente a la Consellería de Sanidade, también en la capital gallega. El calendario continuará el miércoles 21 de enero en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) y finalizará el miércoles 28 de enero con una nueva concentración frente a la Consellería de Sanidade, también en la capital gallega.

Sin respuesta por parte de la Consellería

Asimismo, desde el sindicato avanzan que, por el momento, no han recibido ninguna contestación por parte de la Consellería de Sanidade sobre la celebración de la nueva reunión que reclaman, tras la celebrada la pasada primavera.

USO y UGT recuerdan que antes del verano presentaron una batería de propuestas para mejorar la seguridad en los centros sanitarios y que, pese al compromiso de retomar las negociaciones después del periodo estival, desde el mes de octubre no han recibido respuesta.

Entre las principales demandas figuran la unificación de criterios en toda Galicia mediante un protocolo común, el aumento de personal de seguridad, la dotación de medios de autoprotección —como sprays de gel o escudos ante posibles agresiones con armas blancas— y una mejor formación para afrontar situaciones de riesgo.

"Seguiremos con las movilizaciones hasta que podamos entablar algún tipo de conversación con Sanidade para llegar a una solución antes de tener que lamentar más desgracias", concluyó Javier Souto.

Por el momento, el Sergas no se ha pronunciado al respecto, mientras que el pasado mes de noviembre, Sanidade aprobaba la modificación de la Lei de Saúde de Galicia, que entrará en vigor el próximo año, y que contempla medidas preventivas, más sanciones e incluye la violencia digital.