Los pasillos de Urgencias del CHUAC, en A Coruña, ganan el premio a la decoración más trabajada

Urxencias del CHUAC ha sido la gran protagonista de la primera edición del concurso de decoración navideña del área sanitaria de A Coruña y Cee, al alzarse con el premio a la decoración más trabajada.

Una iniciativa que busca llevar el espíritu de la Navidad a los hospitales y poner una nota de color y alegría en espacios que, para muchos pacientes, no son precisamente sinónimo de celebración.

Los pasillos de Urxencias se transformaron por completo gracias a la implicación del propio personal sanitario, que aprovechó sus ratos libres para dar forma a una decoración cuidada al detalle.

El resultado no ha pasado desapercibido: desde un trineo navideño hasta una especie de photocall en el que cualquiera puede meter la cara y verse convertido en Papá Noel, pensado para arrancar sonrisas tanto a pacientes como a acompañantes.

El objetivo es claro: conseguir que, aunque solo sea por unos minutos, quienes pasan por Urxencias se olviden de dónde están y se dejen contagiar por el ambiente festivo. No hay que olvidar que en estas fechas tanto pacientes como personal tienen que pasar sus Navidades lejos de la familia, por lo que esto puede ayudar a cualquiera a sentirse menos alejado del ambiente festivo.

Desde el servicio no ocultan su orgullo por el trabajo realizado. "Con mucho trabajiniño y esfuerzo durante nuestro tiempo libre", destacan.