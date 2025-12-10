Alberto, 62 años, médico gallego en huelga con 30 años de experiencia: "Llegó el momento de decir basta"

La sanidad ha dicho basta. Los profesionales sanitarios llevan tiempo advirtiendo que ya no pueden más: guardias inasumibles, falta de personal, malas condiciones y salarios insuficientes. Los motivos de protesta son numerosos y, por ello, el sindicato O'Mega ha convocado esta semana cuatro jornadas de huelga en Galicia, desde ayer martes hasta el próximo viernes, en ciudades como Santiago de Compostela, Lugo, Ourense y Vigo.

Desde Quincemil hemos hablado con Alberto, un médico de Atención Primaria en el área de A Coruña que participa en la huelga. Con 30 años de experiencia, asegura que "más vale hacer hoy un día de huelga y no que los pacientes se queden sin asistencia el día de mañana".

"Llegó el momento de decir basta"

Alberto, médico gallego de Atención Primaria de 62 años y con tres décadas de ejercicio, es uno de los cientos de profesionales que esta semana se han sumado a las huelgas convocadas en Galicia. Explica: "Hay dos convocatorias, una nacional y otra autonómica. La convocatoria nacional es por el Estatuto Marco".

En este sentido, cabe destacar que el Estatuto Marco es la normativa que regula las relaciones de los sanitarios con el ministerio. "El problema es que engloba todos los sanitarios y nosotros lo que queremos es que se tenga en cuenta un Estatuto Marco solo para facultativos, solo para médicos", señala Alberto.

El sistema sanitario, tanto a nivel Galicia como a nivel nacional, atraviesa un momento de mucha tensión. Según Alberto, lleva años al borde del colapso: "La huelga de Atención Primaria es por el deterioro que tiene y que estamos padeciendo. Yo tengo 30 años de ejercicio y es algo que se lleva avisando desde hace más de 25 años y ya ha llegado el momento".

El doctor explica que la situación se agravará mucho más con la jubilación masiva de la generación del baby boom y la falta de sustitutos: "Aquí nadie quiere poner medios y hemos llegado a un momento donde ya no tenemos margen de maniobra". La sobrecarga asistencial es insoportable: "Un día puedo llegar a atender a 45 pacientes. Hay noches que no duermo pensando si me he equivocado o no", señala.

Además, también piden que las guardias de 24 horas desaparezcan. "No es lógico que después de estar 24 horas de guardia al día siguiente te incorpores a trabajar, que es lo que está ocurriendo hasta ahora", afirma.

A esto se suma un problema que consideran estructural: las guardias que no computan a la jubilación: "Todas las horas de guardia que llevo en el cuerpo en 30 años de ejercicio no contabilizan para mi jubilación", lamenta. "A lo mejor con todas las horas que llevo trabajadas de guardia me podría jubilar 2 años antes, pero no lo tienen en cuenta".

Quieren que se reconozca a la Medicina como profesión de riesgo: "Hay otras profesiones, como puede ser la de torero, que es una profesión de riesgo, pero nosotros que nos hemos enfrentado al COVID con todo lo que eso supuso y nos vamos a enfrentar a la gripe, no somos una profesión de riesgo". Y añade: "Nos permitiría el jubilarnos antes".

El cansancio y la falta de atractivo laboral explican por qué tantos jóvenes formados en Galicia emigran. No solo a otras comunidades, donde los salarios pueden duplicar a los gallegos, sino también al extranjero. "Estamos perdiendo talento que estamos formando y que se están yendo a Irlanda, a Inglaterra o a países nórdicos", apunta Alberto.

"Nosotros no somos los responsables de la lista de espera"

Huelga de médicos en Galicia Cedida

Alberto insiste en un mensaje clave: "Los médicos no somos los responsables de la lista de espera. Ya la había antes y no es culpa nuestra", como pueden pretender desde algunos sectores que los ciudadanos pensemos.

Le duele escuchar eso de "no se puede jugar con los pacientes". Y responde: "Lo estamos haciendo por usted, porque lo que se le viene encima no se lo puede imaginar. Más vale tener hoy un día de huelga y no que usted se quede sin asistencia el día de mañana".

Para él, es fundamental subrayar que la responsabilidad es compartida: "Esto no es contra ningún color. Un color y otro tienen la culpa. Cada uno tiene su parte de responsabilidad. Que se pongan de acuerdo". Y advierte que el tiempo se agota: "Ya no hay margen de maniobra... o lo haces ahora o esto va a ser una debacle".

Con todo ello, Alberto asegura que lo que quieren "son unas condiciones de trabajo que nos permitan poder dar una buena asistencia. La asistencia de calidad de conocimientos el médico siempre la va a dar, pero una asistencia donde estemos cómodos, no estemos agotados, que podamos pensar".

Su mensaje es claro y desesperado: "Que no os queda duda de que el problema es de todos. Nuestro será, pero de los pacientes también". E insiste: "Los médicos que estamos en huelga no somos responsables de esta situación. Esto se viene arrastrando por parte de un color y de otro".