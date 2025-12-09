Los médicos destacan un seguimiento de la huelga en Galicia del 80%, que la Xunta reduce al 18%

La primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas en Galicia por el sindicato médico O'Mega dejó este martes un escenario de cifras contrapuestas entre los facultativos y la Xunta. Mientras el sindicato asegura que alrededor del 80% de los médicos secundaron el paro, el Gobierno gallego rebaja el seguimiento a un 18,24% durante el turno de mañana.

La convocatoria, dirigida contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y para reclamar a la Xunta una mejora de las condiciones laborales en el Sergas, marca el arranque de una semana de movilizaciones en toda la comunidad.

Según los datos difundidos por O'Mega, sindicato mayoritario entre los facultativos gallegos, "alrededor del 80% de los médicos" participaron en la huelga en su primera jornada. De hecho, el sindicato detalla cifras por áreas sanitarias:

A Coruña: 84,1% en el hospital y 72,3% en atención primaria

Santiago: 83% en el hospital, 74,8% en primaria y 95% entre estudiantes

Lugo: 79,8% en hospital y alrededor del 75% en primaria

Ourense: 83,8% en hospital y 74,9% en primaria

Pontevedra/Vigo: entre el 82% y el 83,8% en hospital, y entre el 79,5% y el 80,2% en primaria

O'Mega asegura que más de 300 médicos se concentraron por la mañana frente al Hospital Clínico Universitario de Santiago, y que habrá nuevas protestas esta semana en Lugo, Vigo y Ourense, además de una manifestación en Vigo el jueves a las 19:00 horas.

Los profesionales denuncian una "sobrecarga laboral insostenible" y reclaman garantizar una atención de calidad sin perjudicar su derecho al descanso y a la conciliación.

La Xunta rebaja el seguimiento al 18,24%

La Consellería de Sanidade, por su parte, ofreció un balance muy diferente. Según sus datos, el seguimiento de la huelga en la sanidad pública gallega durante el turno de mañana se situó en el 18,24%.

En los hospitales, la participación total se cifró en un 22,96%, con diferencias por centros. Estos son sus cálculos:

CHUAC (A Coruña): 24,62%

CHUS (Santiago): 16,84%

Ferrol: 22,25%

Lugo: 25,53%

Ourense: 21,59%

Pontevedra: 24,83%

Vigo: 27,92%

En los hospitales comarcales, la incidencia según el Gobierno autonómico fue del 19,52%, con datos que oscilan entre el 12% (Barbanza o Valdeorras) y el 25% (O Salnés).

La mayor diferencia llega en atención primaria, donde la Xunta sitúa la participación en un 6,35%, muy lejos de las cifras manejadas por O'Mega. Por áreas sanitarias, el seguimiento se movió entre el 2,99% (Ourense-Verín-O Barco) y el 10,24% (Ferrol).

El Gobierno gallego destacó además que los servicios mínimos funcionaron al 100%, garantizando la atención urgente y de emergencias.

Una semana clave para la negociación

La discrepancia en las cifras refleja el clima de tensión entre el colectivo médico, el Ministerio y la Xunta. Para O'Mega, la elevada participación demuestra el "hartazgo creciente" de los facultativos y su rechazo al nuevo Estatuto Marco. La Xunta, en cambio, insiste en que la incidencia fue "moderada" y que el Sergas mantuvo operativa la actividad esencial.

La huelga continuará con tres jornadas más y un calendario de concentraciones repartidas por toda Galicia. El jueves, la manifestación convocada en Vigo marcará uno de los momentos centrales de la protesta.

Mientras tanto, el conflicto mantiene abiertas dos vías de negociación: la estatal, para modificar el Estatuto Marco, y la autonómica, donde los médicos reclaman mejoras laborales y medidas que reduzcan la carga asistencial. El resultado de esta semana será clave para determinar si las posiciones se acercan o si el enfrentamiento se prolonga más allá de diciembre.