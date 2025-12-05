La Mesa Sectorial de Sanidad avala el acuerdo de Primaria en Galicia que desconvocó la huelga de médicos

La Mesa Sectorial de Sanidad ha ratificado este viernes el acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre con el comité de huelga de Atención Primaria —con CCOO, UGT y CSIF, CIG mantuvo el paro por lo que no ha firmado este acuerdo— y ha iniciado la negociación sobre el procedimiento de voluntariedad de las guardias.

En la reunión se han concretado puntos incluidos en el acuerdo para desconvocar la huelga de noviembre como la jornada ordinaria de 35 horas semanales, que será de aplicación también en el ámbito hospitalario al personal de la categoría de facultativo especialista de área y otras similares, como el personal médico de admisión y documentación clínica.

También se ha avalado la compensación de las festividades que coincidan en sábado para el personal estatutario del Servizo Galego de Saúde que tengan jornada ordinaria de 35 horas a la semana.

Otro de los acuerdos alcanzados ha sido la subida del complemento de productividad variable (CPV) que se mantiene en un 2% desde que se redujese en 2010— situación denunciada por los sindicatos en los tribunales—.

Fuentes consultadas por Europa Press explican que, si bien la oferta inicial de Sanidade era aumentar el complemento para tres categorías de Atención Primaria, finalmente se ha conseguido una subida para todas (unas 20 en total). Con el aumento progresivo pactado, el CPV podría alcanzar el 4% en 2026— donde se situaba hace 15 años—.

Asimismo, se han abordado las resoluciones por las que se adhieren al Sergas las unidades de drogodependencia de 13 ayuntamientos gallegos, y por las que se convocan los concursos específicos para el ingreso en las categorías estatutarias de personal enfermero especialista en geriatría (hospitalaria) y en la de personal médico de hospitalización a domicilio del Sergas.

También el proyecto de decreto de difícil cobertura, que incluirá 100 plazas en las categorías de pediatra de atención primaria y de facultativo especialista de área, médico de hospitalización a domicilio (HADO) y médico de urgencias, todas en los hospitales comarcales.

Sanidade explica que la selección se efectuará por el sistema de concurso de méritos y se mantendrá el requisito de permanencia de tres años en las plazas adjudicadas.

Negociación de la voluntariedad

En esta mesa sectorial también se ha puesto sobre la mesa un primer borrador sobre el procedimiento de voluntariedad para garantizar la cobertura asistencial en Atención Primaria.

Los sindicatos procederán ahora a su estudio para presentar las alegaciones que consideren oportunas, para lo que tienen de plazo hasta el 16 de diciembre. El documento se debatirá en la próxima reunión prevista para el 19 de diciembre.

Con todo, las centrales sindicales han destacado las "buenas sensaciones" con las que salen de una reunión de ambiente "relajado" en la que se ha llegado a acuerdos. Esperan que esta sea la tónica a partir de ahora.