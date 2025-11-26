El seguimiento de la huelga en Atención Primaria alcanza el 6,89% de mañana en Galicia, según la Xunta

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

La huelga sanitaria convocada este miércoles por dos organizaciones sindicales en la Atención Primaria de Galicia alcanzó un seguimiento del 6,89% durante el turno de mañana, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde.

La jornada se desarrolló con normalidad asistencial, según la Xunta, que asegura que "el sistema público está dando una respuesta adecuada a la demanda".

Las siete áreas sanitarias gallegas mostraron diferencias significativas en el seguimiento. La cifra más elevada se registró en el área de Santiago-Barbanza, con un 11,6%, mientras que el dato más bajo se dio en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, con apenas un 0,78%.

En el resto del territorio, el impacto fue el siguiente: A Coruña y Cee (7,8%), Vigo (8,2%), Pontevedra y O Salnés (7,6%), Ferrol (7,5%) y Lugo, A Mariña y Monforte (4,1%).

Según la Xunta, "el acuerdo alcanzado el lunes entre la Consellería de Sanidade y las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, UGT y SIMEGA incluye mejoras económicas, organizativas y laborales para el personal sanitario, un avance que el Gobierno gallego considera "fundamental" para seguir reforzando el servicio".

En relación con el funcionamiento de los centros, la Administración autonómica subraya que la sanidad pública gallega respondió adecuadamente a las necesidades asistenciales durante toda la mañana, sin incidencias relevantes.

La CIG critica los servicios mínimos

Fuentes de la CIG, uno de los sindicatos convocantes, explicaron a Quincemil que "hai uns servizos mínimos abusivos e, malia a todo, o seguimento está a ser elevado, sobre todo entre o persoal médico".