Huelga en Atención Primaria en Galicia: más de 200 médicos se concentran frente a la Consellería

Concentración de la CIG con motivo de la huelga en Atención Primaria. Frente a la Consellería de Sanidade. En Santiago de Compostela. Europa Press

Alrededor de dos centenares de personas se han concentrado este miércoles ante la Consellería de Sanidade, coincidiendo con el primero de los tres días de huelga convocados por la CIG en Atención Primaria. Aunque el sindicato ha valorado "positivamente" el seguimiento del paro pese a los servicios mínimos "abusivos", Sanidade lo cifra esta mañana en un 7%.

Esta central sindical, junto al médico O'Mega, son los que mantienen la convocatoria tras reunirse estas semanas con el departamento autonómico y no llegar a un acuerdo. CSIF, CCOO y UGT, además del sindicato médico Simega, sí lo han hecho y han desconvocado el paro.

En palabras de Manuel González Moreira, de la Ejecutiva Nacional de CIG Saúde, la convocatoria se mantiene porque la propuesta final de la Consellería, "si bien recoge mejoras que llevan años reclamando", "no consolida una situación con perspectiva de futuro para la Primaria".

"Somos conscientes, y la Consellería también tiene que serlo, de la crisis en la que nos encontramos. La Atención Primaria es un pilar fundamental de la sanidad pública y la situación en la que nos encontramos exige medidas concretas, planificadas, que sean evaluables para poder tener un mínimo de credibilidad", ha defendido.

También ha señalado que, a día de hoy, "no hay ninguna razón" para que las áreas administrativas estén "sobrecargadas" y con "un esfuerzo añadido" para el personal, "que está siendo el que recibe a los usuarios cuando hay profesionales en las listas de contratación disponibles para ser contratados".

En esta línea, también ha apuntado que "no hay razón" para que la fisioterapia de Primaria no pueda asumir el trabajo "que es necesario que asuma", denunciando además que se está derivando incluso a la sanidad privada. Lo mismo ocurre, ha continuado, con la salud mental.

Asimismo, ha incidido en las "dificultades" para conseguir profesionales de medicina de familia y enfermería en el futuro si no se crea un "escenario de Atención Primaria atractivo" para que los profesionales puedan trabajar. "Si no, no solucionaremos el problema", ha afirmado.

Todo esto, insiste, se solucionaría con el Plan de Ordenación, cuya negociación no ven clara en las medidas propuestas. "El documento es tan ambiguo que ni siquiera dice que se va a negociar un plan de ordenación. Dice que se va a negociar medidas y que en el futuro serán plasmadas o no, en condicional", argumenta.

El Sergas estima un seguimiento del 7%

La CIG también ha criticado los servicios mínimos impuestos por el Gobierno gallego, que han tachado de "abusivos". Pese a esto, han valorado positivamente el "elevado seguimiento" de la huelga en esta primera jornada.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, la huelga ha alcanzado, durante el turno de mañana, un seguimiento del 6,89% en la totalidad de los centros sanitarios de atención primaria de Galicia.

Más pormenorizadamente, en el área sanitaria de A Coruña y Cee el seguimiento ha sido del 7,8%; en Santiago-Barbanza, del 11,5%; en la Ferrol, del 7,5%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, del 4,1%; en el área de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, del 0,78%; en la de Pontevedra y O Salnés, del 7,6%; y en el área sanitaria de Vigo, del 8,2%.

En un comunicado, destacan que la sanidad pública gallega "está respondiendo apropiadamente a la demanda asistencial que se ha presentado hasta el momento en los centros sanitarios gallegos".