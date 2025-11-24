Fegerec lanza en Galicia su campaña navideña con calcetines solidarios por las enfermedades raras

La iniciativa de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas apuesta por una edición limitada de calcetines que se venderán en farmacias de toda Galicia y en Rei Zentolo para recaudar fondos y visibilizar estas patologías

La Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec) presentó este lunes en la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela su campaña de Navidad 2025, una iniciativa "hecha del corazón a los pies" que este año apuesta por la venta de calcetines exclusivos y de edición limitada. Con ellos busca sensibilizar sobre las enfermedades raras y recaudar fondos para reforzar sus programas sociosanitarios.

Después de varias ediciones centradas en los tradicionales bastones de caramelo, Fegerec "le ha dado una vuelta a la campaña, como si fuera un calcetín", y ha diseñado un nuevo producto con un mensaje claro: "con pequeños pasos se consiguen grandes cambios". La recaudación obtenida entre el 24 de noviembre y el 5 de enero de 2026 se destinará íntegramente a garantizar la sostenibilidad de los servicios que la entidad ofrece a personas afectadas por enfermedades raras y a sus familias.

Los calcetines podrán adquirirse en las farmacias adheridas a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Galicia, así como en las tiendas físicas y online de Rei Zentolo, colaborador de la campaña.

En el acto de presentación participaron representantes de Fegerec, de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y de la Consellería de Sanidade y de Política Social. La presidenta de Fegerec, Francisca Luengo, agradeció el apoyo institucional y social recibido a lo largo de los años y detalló las novedades de esta edición.

Por su parte, Sara Catrain, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña y portavoz de los cuatro colegios gallegos, puso en valor el trabajo de la Federación y el papel del colectivo farmacéutico en la atención y acompañamiento a las personas con enfermedades raras.

Desde la Consellería de Sanidade, Raquel Vázquez, subdirectora xeral de Atención Hospitalaria, destacó la contribución de Fegerec a la estrategia gallega para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con una enfermedad rara o se encuentran en proceso de diagnóstico. Finalmente, Antón Acevedo Prado, director xeral de Persoas Maiores de la Consellería de Política Social e Igualdade, subrayó la relevancia del compromiso de las farmacias con iniciativas solidarias como esta campaña.