Rueda reivindica la "vontade negociadora" de la Xunta de Galicia ante la huelga de médicos

La Xunta de Galicia y los sindicatos médicos continúan sin llegar a un acuerdo respecto a las medidas para garantizar la atención sanitaria en los centros de atención primaria y que ha motivado una convocatoria de huelga. El paro está convocado por los sindicatos O'Mega y Simega para los días 26, 27 y 28 de noviembre, con el apoyo de la CIG, que también ha ampliado su convocatoria.

Preguntado al respecto tras la celebración del Consello da Xunta, el presidente Alfonso Rueda reiteró que "hai falta de médicos a nivel nacional e é algo que levamos denunciando desde hai tempo desde a Xunta. Non podemos estar de brazos cruzados. Hai que tomar medidas en Atención Primaria para intentar paliar a situación que se vai dar ata finais desta década".

En este contexto, el líder del Gobierno gallego afirmó que espera "solucionar canto antes" —también antes de que llegue el pico de casos de gripe— las negociaciones con los sindicatos médicos.

Rueda mantuvo asimismo que la retirada de la propuesta de Sanidade recogida en el documento Liñas de actuación de Recursos Humanos en Atención Primaria. Medidas no suponía un fracaso, sino una muestra de la "vontade negociadora" del ente gallego.

"Para chegar a acordos temos que ceder as dúas partes. Se o considerara un fracaso, non retiraríamos nada e non habería acordo. Con isto demostramos vontade negociadora para chegar a un acordo. A ver se somos capaces de acadar un convinte para todas as partes", declaró.