Galicia alcanza el 84,6% de participación en los cribados de cáncer de mama

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado que Galicia es una "referencia a nivel nacional" en materia de cribado de cáncer de mama y ha destacado que en el último año disponible la participación en estos cribados alcanzó el 84,6%, "por encima de los estándares nacionales e internacionales marcados por la Unión Europea".

En una pregunta de la diputada del PP Encarnación Amigo, que recoge Europa Press, el titular de Sanidade ha puesto en valor que desde su puesta en marcha se han realizado más de 3,5 exploraciones, con una participación media del 80%.

Asimismo, Gómez Caamaño ha expuesto que, a los cinco años de diagnóstico, la supervivencia al cáncer de mama para las mujeres que no participan en el programa es del 88,6%, mientras que para las que sí participan llega incluso hasta el 97,8%.

También ha detallado que el Programa cuenta en la actualidad con 24 unidades de exploración mamográfica, tres unidades de evaluación radiológica y 14 unidades de diagnóstico y tratamiento.

En su intervención, el conselleiro ha asegurado que los presupuestos de la Xunta para el próximo año cuentan con una partida destinada a los programas de cribados de 3,17 millones, un 11,39% más.

Por último, Gómez Caamaño ha reivindicado que la Xunta fomenta los cribados "porque salvan vidas", lamentando que "a la ministra solo le importen para su futuro político".